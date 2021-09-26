Меган Маркл у молочній мінісукні виступила на масштабному заході в Нью-Йорку

Меган Маркл і принц Гаррі виступили з промовою на підтримку глобальної рівності вакцин на заході Global Citizen Live, що відбувся в Нью-Йорку на Великій галявині в Центральному парку. На подію дружина принца приїхала в молочній мінісукні.

У рамках туру Нью-Йорком подружжя здійснило декілька публічних виходів. Під час одного з ним Меган і Гаррі говорили про важливість вакцинації та про те, що вакцини мають бути доступні всім, оскільки це "головне право людини".

Зверніть увагу Меган Маркл для нового виходу обрала одяг за 8 тисяч доларів

Образ Меган Маркл

У Центральний парк Нью-Йорка Меган приїхала в молочній мінісукні з вишивкою від Valentino. Такий одяг вона поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах. волосся вона зібрала ззаду, залишивши лише декілька пасм, які спадали на обличчя. Макіяж Меган був з акцентом на очах, які вона підкреслила чорним олівцем.

Принц Гаррі позував поруч із коханою у чорному костюмі та білій сорочці. Закохані не забули про незмінний аксесуар сьогодення – захисну маску. На обличчі Меган була біла маска, а в Гаррі – чорна.

Що говорили Меган Маркл і принц Гаррі

Фото нового виходу Меган Маркл і принца Гаррі у Нью-Йорку можна переглянути за посиланням

"Кожна людина на цій планеті має фундаментальне право отримати цю вакцину. Річ у тім, що це не відбувається. І хоча в цій країні та в багатьох інших ви можете піти майже будь-куди та пройти вакцинацію, мільярди людей у всьому світі не можуть зробити це", – сказала під час виступу Меган Маркл.

Під час серйозної промови закохані демонстрували ніжність. Гаррі зворушливо обійняв кохану і сказав: "Ми з дружиною вважаємо, що місце вашого народження не має визначати вашу здатність вижити".

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