Меган Маркл та принц Гаррі дадуть розлоге інтерв'ю Опрі Вінфрі: якою може бути реакція Букінгему

На початку березня світ побачить нове інтерв'ю Опри Вінфрі з Меган Маркл та принцом Гаррі, яке може зіграти "не на руку" британській монаршій сім'ї. У ЗМІ вже подейкують, що пару можуть позбавити багатьох королівських привілегій.

Скандальні відносини між подружжям принца Гаррі з Меган Маркл та королівською сім'єю у Великій Британії не завершуються. Нове інтерв'ю з подругою Меган – Опрою Вінфрі з'явиться на телеканалі CBS уже 7 березня у прайм-тайм – 20:00 (за місцевим часом у США), повідомляють у Variety.

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Меган та Гаррі дадуть інтерв'ю Опрі Вінфрі

Відомо, що Опра Вінфрі є хорошою та близькою подругою Меган Маркл – вони не лише є сусідами у США в Лос-Анджелесі, а й часто обмінюються подарунками на свята. Відтак, у новому розлогому інтерв'ю пара Меган та Гаррі розкаже про їхнє життя у Великій Британії, переїзд у США, благодійну діяльність, роль батьківства та "як веде своє життя Меган під пильною увагою громадськості". Це буде перше інтерв'ю подружжя після складання із себе королівських обов'язків на початку минулого року. Відомо, що Меган дозволила ставити Опрі будь-які питання, тому інтерв'ю повинне бути доволі інтимним.

Реакція Букінгему

Втім, такі новини неабияк засмутили королівську сім'ю у Великій Британії. Інсайдер з Букінгему у виданні The Daily Mail зазначив, що через інтерв'ю Єлизавета II може попросити свого онука принца Гаррі припинити співпрацю з благодійними організаціями, покровителями яких є він та його дружина. А ще принц Гаррі ризикує втратити усі свої почесні військові звання. Щодо Меган Маркл, то її ймовірно попросять піти з поста патрона Національного театру Лондона, який раніше обіймала сама королева і люб'язно передала Меган після 45 років покровительства.

Але офіційно Букінгемський палац не коментує чуток про вихід інтерв'ю, втім, як заявив інсайдер королівської сім'ї, Меган та Гаррі не були зобов'язані повідомляти своїм рідним про зйомки з Опрою Вінфрі.

Герцог і герцогиня перестали бути офіційними представниками королівської сім'ї, і тому будь-які рішення, які вони приймають щодо зобов'язань перед ЗМІ, стосуються тільки їх,

– зазначив інформатор.

Зазначимо, що представникам королівської сім'ї не рекомендують давати інтерв'ю ЗМІ, окрім офіційних представників Букінгему, до прикладу, каналу BBC, а також ділитись залаштунками приватного життя монаршої сім'ї.

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