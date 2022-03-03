"Маю бути максимально корисною": чому Джамала виїхала за кордон

Після початку війни українська співачка Джамала разом з дітьми виїхала за кордон. Вона пояснила, що дала вже 30 інтерв'ю іноземним ЗМІ й цим допомагає Україні.

Коли Джамала покинула Україну, то відправилась до Туреччини. Вона вирішила, що повинна бути максимально корисною – саме це було причиною піти з бомбосховища та відправитися за кордон.

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Чому Джамала виїхала за кордон

Війну проти України виконавиця назвала "найбільш кричущим злочином XXI століття". Тепер вона намагається донести цю тезу до всього світу.

З моменту, коли я дісталась Стамбулу, я дала вже близько 30 інтерв'ю різним міжнародним виданням. Кожну хвилинку без відпочинку я думаю, як зробити так, щоб весь світ зрозумів: це не просто війна в Україні,

– підкреслила Джамала.

"Жінок і дітей вбивають на очах у світу. Під обстрілами десятки міст і сіл, серед яких перша та сучасна столиці України – Харків і Київ. За останні 7 днів ми вже втратили понад 2000 мирних жителів, десятки тисяч отримали поранення внаслідок потужних обстрілів. Люди втрачають свої домівки!", – написала вона.

Зірка додала, що сьогодні летітиме до Берліну й надалі доноситиме інформацію про те, що відбувається в Україні. Вона закликає й до дій, зокрема, закрити небо над Україною.

Найважливішим посланням для світу зараз є те, що це не "просто криза". Це серйозний терористичний акт, який Росія вчинила проти України. Це терористичний акт проти всієї Європи, і ми всі повинні об'єднатися і дати відсіч. Ми просимо світ закрити небо над Україною. І хоча це складне політичне питання, я вірю, що воно може стати реальністю,

– поділилась Джамала.

Нагадаємо, Джамала 4 доби добиралась з Києва до румунського кордону. Оскільки вона не вміє водити машину, зірка пішим переходом йшла до Румунії разом з двома дітьми.

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Текст публікації Джамали

Ми переможемо! Наші сторіз зараз – всі про допомогу. Ми – один великий гурт або чат, яким я дуже пишаюся.

Вийти з бомбосховища і вирушити на кордон було моїм рішенням. Я маю бути максимально корисною. З моменту, коли я дісталась Стамбулу, я дала вже близько 30 інтерв'ю різним міжнародним виданням. Кожну хвилинку без відпочинку я думаю, як зробити так, щоб весь світ зрозумів: це не просто війна в Україні. Ні. Це без сумніву найбільший кричущий злочин XXI століття.

Жінок і дітей вбивають на очах у світу. Під обстрілами десятки міст і сіл, серед яких перша та сучасна столиці України – Харків і Київ. За останні 7 днів ми вже втратили понад 2000 мирних жителів, десятки тисяч отримали поранення внаслідок потужних обстрілів. Люди втрачають свої домівки! За даними ООН майже мільйон людей – переважно діти, жінки та люди похилого віку – змушені були покинути Україну. Ми переможемо!

Завтра я лечу до Берліну. Буду словом доносити до кожного вуха, що зараз відбувається в моїй рідній Україні. Тому що кожна хвилина для нас зараз – важлива. Кожна секунда! Ми переможемо!

Найважливішим посланням для світу зараз є те, що це не «просто криза». Це серйозний терористичний акт, який Росія вчинила проти України. Це терористичний акт проти всієї Європи, і ми всі повинні об'єднатися і дати відсіч. Ми переможемо!

Ми просимо світ закрити небо над Україною. І хоча це складне політичне питання, я вірю, що воно може стати реальністю. Люди в Харкові, Києві, Чернігові та багатьох інших населених пунктах перебувають під потужним бомбардуванням, тому я закликаю до дій. Слава Україні! Героям Слава!