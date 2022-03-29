Кліп на хіт Nothing Breaks Like a Heart Майлі Сайрус знімала в Києві у жовтні 2018 року. Тоді володарка Греммі тікала від поліції по Дарницькому мосту. Тож на масштабному музичному фестивалі не могла оминути увагою Україну.

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Майлі Сайрус підтримала Україну на Lollapalooza

Співачка виконала свій хіт 2019 року Nothing Breaks Like a Heart. У цей час на екрані транслювали кадри з її київського кліпу – той самий Дарницький міст, який заради неї перекривали на два дні. Просто посеред пісні зірка заявила, що присвячує її усім друзям з України, а тоді – вклонилася.

Присвячую цю пісню всім моїм українським друзям. Нехай Бог благословить вас усіх,

– сказала Майлі Сайрус на сцені.

Майлі Сайрус підтримала Україну на фестивалі Lollapalooza: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, 24 лютого, коли Росія почала повномасштабну війну в Україні, Майлі Сайрус опублікувала у твіттері зворушливий допис, згадавши про свою поїздку до Києва.

"Цей ранок був несамовитим, коли я дізналася, що на Україну напали. Було чудово знімати кліп Nothing Breaks Like a Heart у Києві, і я завжди буду вдячна місцевій громаді за те, як тепло вони мене зустріли. Я висловлюю солідарність з усіма людьми в Україні, які страждають від цього нападу", – писала суперзірка.