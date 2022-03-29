Клип на хит Nothing Breaks Like a Heart Майли Сайрус снимала в Киеве в октябре 2018 года. Тогда обладательница Грэмми убегала от полиции по Дарницкому мосту. Так что на масштабном музыкальном фестивале не могла обойти вниманием Украину.

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Майли Сайрус поддержала Украину на Lollapalooza

Певица исполнила свой хит 2019 года Nothing Breaks Like a Heart. В это время на экране транслировали кадры из ее киевского клипа – тот самый Дарницкий мост, который ради нее перекрывался на два дня. Прямо посреди песни звезда заявила, что посвящает ее всем друзьям из Украины, а потом – поклонилась.

Посвящаю эту песню всем моим украинским друзьям. Пусть Бог благословит вас всех,

– сказала Майли Сайрус на сцене.

Майли Сайрус поддержала Украину на фестивале Lollapalooza: смотрите видео онлайн

Напомним, 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, Майли Сайрус опубликовала в твиттере трогательное сообщение, упомянув свою поездку в Киев.