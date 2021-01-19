Американська попвиконавиця та пансексуалка Майлі Сайрус вкотре розповіла про особисті вподобання у жінках та чоловіках. Вона переконана, що жінки – набагато красивіші, саме тому вона відчуває до них потяг.

На думку Майлі Сайрус, жіночі тіла є більш привабливими і естетично красивими, ніж чоловічі. Про це вона розповіла в одному з нещодавніх ефірів на Sirius XM Barstool Radio, повідомляють у Mirror.

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Чому жінки подобаються Майлі більше

"Дівчата набагато сексуальніші, ніж чоловіки. Ми всі це знаємо. Я думаю, що всі погодяться з тим, що чоловічі пеніси з давніх часів служили натхненням для створення скульптур. Мене вони також цікавлять виключно як артоб'єкти. Мені подобається форма таких скульптур, і я вважаю, що такі об'єкти мистецтва відмінно виглядають десь на столі", – іронічно зазначила Майлі.

У той же час артистка зізналась, що відсутність зацікавленості до чоловічих статевих органів її стимулювали краще дізнатись про жіноче тіло.

Дуже добре, якщо він може просто увійти в тебе і забратися геть. Я не хочу на все це дивитися… Всі знають, що жіночі груди гарніші, ніж чоловічі яйця. Якраз цей фактор в підсумку і зробив для мене стосунки з жінками більш осмисленими,

– прокоментувала Сайрус.

Які жінки подобаються Майлі Сайрус

Зірка також розповіла про свої уподобання, коли йдеться про одностатеві стосунки. Як виявилось, їй подобаються такі ж сильні і самостійні по життю партнерки, як вона сама. Щодо чоловіків, то вона часто відчувала, що домінує у стосунках, а їй цього не хотілось.

"Якщо я збираюся зустрічатися з дівчиною, то погоджуюся бути тільки з такою ж успішною або навіть більше, ніж я сама. Це дуже круто. Поруч з жінками я відчуваю себе легше, ніж з чоловіками. У відносинах з протилежною статтю я частіше граю домінуючу роль", – підсумувала артистка.

Що відомо про особисте життя Сайрус?

У 28-річної Майлі Сайрус завжди було бурхливе особисте життя. Артистка у 2015 році зізналась, що вона бісексуалка, а також, що не має гендеру. У серпні того ж року вона розповіла, що є пансексуалкою.

У 2009 році вона почала зустрічатися з актором і колегою по фільму "Остання пісня" Ліамом Хемсвортом. До 2019 року пара була у стосунках, маючи поміж цим 2 розриви відносин. У 2018 році пара таємно одружилась у їхньому будинку в Теннесі. У серпні 2019-го вони заявили про розлучення і в той же час з'явилась інформація про роман артистки з блогеркою Кейтлін Картер.

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Шлюборозлучний процес був завершений у січні 2020 року. Окрім Ліама, Майлі мала стосунки із актором Патріком Шварценеггером (2014-2015), моделлю Стелою Максвелл (2015) і співаком Коді Сімпсоном (2020).