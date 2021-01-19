Американская поп-исполнительница и пансексуалка Майли Сайрус в очередной раз рассказала о личных предпочтениях в женщинах и мужчинах. Она убеждена, что женщины – гораздо красивее, именно поэтому она испытывает к ним влечение.

По мнению Майли Сайрус, женские тела являются более привлекательными и эстетически красивыми, чем мужские. Об этом она рассказала в одном из недавних эфиров на Sirius XM Barstool Radio, сообщают в Mirror.

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Почему женщины нравятся Майли больше

"Девушки гораздо сексуальнее, чем мужчины. Мы все это знаем. Я думаю, что все согласятся с тем, что мужские пенисы с древних времен служили вдохновением для создания скульптур. Меня они также интересуют исключительно как артобъекты. Мне нравится форма таких скульптур, и я считаю, что такие объекты искусства отлично смотрятся где – то на столе", - иронично отметила Майли.

В то же время артистка призналась, что отсутствие заинтересованности к мужским половым органам ее стимулировали лучше узнать о женском теле.

Очень хорошо, если он может просто войти в тебя и убраться восвояси. Я не хочу на все это смотреть... Все знают, что женская грудь красивее, чем мужские яйца. Как раз этот фактор в итоге и сделал для меня отношения с женщинами более осмысленными,

– прокомментировала Сайрус.

Какие женщины нравятся Майли Сайрус

Звезда также рассказала о своих предпочтениях, когда речь идет об однополых отношениях. Как оказалось, ей нравятся такие же сильные и самостоятельные по жизни партнерши, как она сама. Что касается мужчин, то она часто чувствовала, что доминирует в отношениях, а ей этого не хотелось.

"Если я собираюсь встречаться с девушкой, то согласен быть только с такой же успешной или даже больше, чем я сама. Это очень круто. Рядом с женщинами я чувствую себя легче, чем с мужчинами. В отношениях с противоположным полом я чаще играю доминирующую роль", – подытожила артистка.

Что известно о личной жизни Сайрус?

У 28-летней Майли Сайрус всегда была бурная личная жизнь. Артистка в 2015 году призналась, что она бисексуалка, а также, что не имеет гендера. В августе того же года она рассказала, что стала пансексуалкой.

В 2009 году она начала встречаться с актером и коллегой по фильму "Последняя песня" Лиамом Хемсвортом. До 2019 года пара была в отношениях, имея между этим 2 разрыва отношений. В 2018 году пара тайно вышла замуж в их доме в Теннесси. В августе 2019-го они заявили о разводе и в то же время появилась информация о романе артистки с блогершей Кейтлин Картер.

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Бракоразводный процесс был завершен в январе 2020 года. Кроме Лиама, Майли имела отношения с актером Патриком Шварценеггером (2014-2015), моделью Стеллой Максвелл (2015) и певцом Коди Симпсоном (2020).