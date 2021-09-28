Мати-одиначка Ембер Герд показала рідкісні фото з донькою

Голлівудська акторка Ембер Герд показала в мережі нові фотографії зі своєю донькою, яку народила їй сурогатна матір. Жінка займалась спортом, тримаючи в руках гантелю, а в іншій – дівчинку Уну Пейдж.

Відомо, що донька Ембер Герд з'явилась на світ 8 квітня 2021 року, проте світ про це дізнався лише 1 липня, коли Ембер опублікувала фото з донькою. Рішення стати мамою жінка прийняла ще 4 роки тому, але, схоже, сама народжувати не могла або ж не хотіла. Тому дівчинку народила їй сурогатна матір. Хто батько доньки – невідомо.

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Фотографії з Уною жінка публікує вкрай рідко, втім, 26 вересня вона все ж потішила шанувальників новими кадрами. На них струнка Ембер постала у спортивній формі та показала, як займається спортом в статусі матері.

"Мультизадачна матуся", – написала акторка в мережі.



Спортивна матуся Ембер Герд / Фото з інстаграму акторки



Ембер Герд з донькою Уною / Фото з інстаграму акторки