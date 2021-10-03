Мати Кріштіану Роналду радить синові не одружуватися з Джорджиною Родрігес, – ЗМІ

Футболіст Кріштіану Роналду близько 5 років має романтичні стосунки з моделлю й танцівницею Джорджиною Родрігес. Та одружуватися він нібито не планує. ЗМІ підозрюють, що причина цього – матір Роналду.

Кілька років шанувальники зіркової пари футболіста Кріштіану Роналду та моделі Джорджини Родрігес не розуміють, чому закохані так і не одружуються. У пресі висунули власну версію, підтверджену інсайдером.

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Мати Роналду проти його весілля

Джерело, близьке до зіркового футболіста, повідомило, що матір Роналду виступає проти його одруження з моделлю. Марія Долорес Айверу підозрює, що Джорджина має стосунки з її сином тільки через його статки.

Мати рекомендує Роналду не одружуватися з його теперішньою обраницею, тому що вважає, що єдине, чого хоче дівчина – це скористатися його фінансами,

– підкреслив інсайдер.

Додамо, що раніше Джорджина Родрігес відповідала на запитання щодо шлюбу з футболістом. "Це залежить не від мене", – повідомляла модель.



Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / Фото з інстаграму моделі

Що відомо про стосунки Роналду та Родрігес

Пара почала зустрічатися у 2016 році. Їхнє знайомство було незвичним: Кріштіану вперше побачив кохану в бутику Gucci, де вона працювала продавцем-консультантом. Через кілька днів вони зустрілися на заході іншого бренду, де поспілкувалися.

9 січня 2017 на церемонії FIFA Football Awards у Цюріху Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду вперше вийшли у світ. На заході футболісту вручили його четвертий "Золотий м'яч".

Роналду виховує 4 дітей: Кріштіану Роналду-молодшого, близнюків Єву Марію дос Сантос і Матео Роналду від сурогатних матерів, а також Алану Мартіну дос Сантос, матір'ю якої є Родрігес.

У вересні ходили чутки про ймовірні заручини Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес. За словами інсайдерів, модель організувала вечірку для футболіста. Він, у пориві емоцій, зробив їй пропозицію, на що дівчина відповіла згодою. Роналду нібито подарував коханій розкішне кільце від Cartier за 700 тисяч євро.