Телеведуча та журналістка Поліна Неня у своєму фейсбуці розповіла про "міжнародний жіночий форум" Women's Empowerment Convention, що відбудеться 7 – 8 березня в Дубаї. У списку спікерів – іноземні гості, мати Ілона Маска та росіянки.
До теми Маша Єфросиніна вперше прокоментувала стосунки з рідною сестрою, яка в Москві
Мей Маск співпрацює з росіянами
Поліна Неня звернулась до Мей Маск, яка ще рік тому одягалась у вишиванки та вбрання українських дизайнерів, а тепер вирішила виступити на конференції, де 70% складають росіянки та водночас немає жодної української жінки.
Сьогодні у Києві неможливо заробити на виступах, але щедрий гонорар тепер можна отримати, виступаючи у колі "неоднозначних" росіян. Хороший pr-агент протягом 10 хвилин зможе зважити всі репутаційні ризики,
– підкреслила журналістка.
Та Мей Маск виступатиме не просто з росіянами, а блогеркою Оленою Бліновською, яка 23 лютого звернулась до російських солдатів та підтримала їх, а отже, війну проти України, геноцид і жорстокі вбивства та катування українців.
Допис Бліновської про підтримку російських вбивць / Скриншот Поліни Нені
Окрім Бліновської, у заході братимуть участь "хороші росіяни" – Наталя Водянова та Рената Літвінова. Перша рік тому обіцяла інформувати про допомогу українським жінкам, але натомість ні разу про це не згадала, як і про своїх співвітчизників.
Поліна Неня звернулась і до Ренати Літвінової, яка виїхала з Росії з неоднозначною позицією щодо вторгнення. Як повідомила журналістка, Рената хотіла залишитися в статусі "хорошої росіянки", тому попросила зробити окрему афішу без Бліновської.
Це називається проституція і як іронічно і точно, що вас, збирають саме в Дубаї. Мей Маск має відмовитися від участі у форумі як і інші жінки з єдино адекватною позицією! Потрібно відзначати Мей та доносити їй інформацію, з ким на одній сцені вона виступатиме,
– резюмувала Поліна Неня.
Афіша форуму – "до" та "після" / Фото з інстаграму Dubai Opera
Як Мей Маск підтримувала Україну
- Ще 24 лютого 2022 року мати Ілона Маска показала кадри з Києва, куди приїздила ще до повномасштабного вторгнення, та висловила підтримку українцям.
- Вона активно згадувала про свої подорожі до України, надихала словами підтримки та навіть поширювала фото з журналісткою 24 Каналу. Також публікувала відеозвернення українською мовою та закликала допомагати збирати пожертви.
- Усі наступні місяці Мей Маск з'являлась на публіці у вбраннях українського бренду, водночас її активна підтримка частково стихла.