Телеведуча та журналістка Поліна Неня у своєму фейсбуці розповіла про "міжнародний жіночий форум" Women's Empowerment Convention, що відбудеться 7 – 8 березня в Дубаї. У списку спікерів – іноземні гості, мати Ілона Маска та росіянки.

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Мей Маск співпрацює з росіянами

Поліна Неня звернулась до Мей Маск, яка ще рік тому одягалась у вишиванки та вбрання українських дизайнерів, а тепер вирішила виступити на конференції, де 70% складають росіянки та водночас немає жодної української жінки.

Сьогодні у Києві неможливо заробити на виступах, але щедрий гонорар тепер можна отримати, виступаючи у колі "неоднозначних" росіян. Хороший pr-агент протягом 10 хвилин зможе зважити всі репутаційні ризики,

– підкреслила журналістка.

Та Мей Маск виступатиме не просто з росіянами, а блогеркою Оленою Бліновською, яка 23 лютого звернулась до російських солдатів та підтримала їх, а отже, війну проти України, геноцид і жорстокі вбивства та катування українців.



Допис Бліновської про підтримку російських вбивць / Скриншот Поліни Нені

Окрім Бліновської, у заході братимуть участь "хороші росіяни" – Наталя Водянова та Рената Літвінова. Перша рік тому обіцяла інформувати про допомогу українським жінкам, але натомість ні разу про це не згадала, як і про своїх співвітчизників.

Поліна Неня звернулась і до Ренати Літвінової, яка виїхала з Росії з неоднозначною позицією щодо вторгнення. Як повідомила журналістка, Рената хотіла залишитися в статусі "хорошої росіянки", тому попросила зробити окрему афішу без Бліновської.

Це називається проституція і як іронічно і точно, що вас, збирають саме в Дубаї. Мей Маск має відмовитися від участі у форумі як і інші жінки з єдино адекватною позицією! Потрібно відзначати Мей та доносити їй інформацію, з ким на одній сцені вона виступатиме,

– резюмувала Поліна Неня.

Афіша форуму – "до" та "після" / Фото з інстаграму Dubai Opera

Як Мей Маск підтримувала Україну