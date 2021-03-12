Стають все кращими та сильнішими, – мати Ілона Маска поділилась враженнями від українок

Мати засновника компанії SpaceX Ілона Маска у свої 72 роки – успішна модель та дієтологиня. Кілька років тому Мей Маск вперше відвідала Україну та познайомилася з багатьма українками. Зірка зізналась, що в захваті від наших жінок, адже вони розумні, стильні та впевнені в собі.

У грудні 2019 року зірка випустила книжку "Жінка, яка має план. Життя, сповнене пригод, краси й успіху", яку віднедавна можна прочитати українською мовою. З цієї нагоди Мей Маск стала гостей ранкового шоу, вийшовши на відеозв'язок з Лос-Анджелесу. Вона не вперше з'являється на українському телебаченні, адже чотири роки тому побувала в Україні. У свіжому інтерв'ю знаменитість поділилася враженнями від українок.

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Мей Маск про українок

Модель розповіла, що під час поїздки в Україну провела багато зустрічей з жінками й досі захоплена ними. Вона зауважила, що українки вдосконалюються, виглядають дуже стильно й вражають гострим розумом.

Я познайомилася з багатьма українськими жінками. Вони були щасливі, стильні, розумні, впевнені в собі. Мені було приємно спостерігати за тим, що українські жінки стають все кращими, сильнішими та демонструють прогрес у своєму житті,

– поділилась Мей Маск.

Додамо, що в книжці "Жінка, яка має план" мати Ілона Маска детально описала знущання чоловіка-тирана, від якого страждала після одруження. Знаменитість знає, що тема домашнього насильства близька й українкам. Тому Мей Маск порадила жінкам не боятися говорити про аб'юз, тікати від таких стосунків та шукати тих, хто по-справжньому їх цінуватиме.

"Жінки, які потерпають від насильства, повинні говорити про це з іншими жінками, зі своїми сім'ями. Вони повинні розмовляти з чоловіками, які добре ставляться до жінок, а таких, повірте, багато. Треба знайти тих, хто їх зрозуміє. Про чоловіків, які чинять насильство над жінками, треба говорити відкрито, щоб всі про це знали", – наголосила авторка.

Мей Маск про книжку "Жінка, яка має план" та українок: дивіться відео онлайн