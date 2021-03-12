Мать основателя компании SpaceX Илона Маска в свои 72 года – успешная модель и диетолог. Несколько лет назад Мэй Маск впервые посетила Украину и познакомилась со многими украинками. Звезда призналась, что в восторге от наших женщин, ведь они умные, стильные и уверенные в себе.

В декабре 2019 года звезда выпустила книгу "Женщина, которая имеет план. Жизнь, полная приключений, красоты и успеха", которую недавно можно прочитать на украинском языке. По этому случаю Мэй Маск стала гостей утреннего шоу, выйдя на видеосвязь из Лос-Анджелеса. Она не впервые появляется на украинском телевидении, ведь четыре года назад побывала в Украине. В свежем интервью знаменитость поделилась впечатлениями от украинок.

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Мэй Маск об украинках

Модель рассказала, что во время поездки в Украину провела много встреч с женщинами до сих пор восхищена ими. Она отметила, что украинки совершенствуются, выглядят очень стильно и поражают острым умом.

Я познакомилась со многими украинскими женщинами. Они были счастливы, стильные, умные, уверенные в себе. Мне было приятно наблюдать за тем, что украинские женщины становятся все лучше, сильнее и демонстрируют прогресс в своей жизни,

– поделилась Мэй Маск.

Добавим, что в книге "Женщина, которая имеет план" мать Илона Маска подробно описала издевательства мужа-тирана, от которого страдала после бракосочетания. Знаменитость знает, что тема домашнего насилия близка и украинкам. Поэтому Мэй Маск посоветовала женщинам не бояться говорить о абьюзе, бежать от таких отношений и искать тех, кто будет по-настоящему их ценить.

"Женщины, которые страдают от насилия, должны говорить об этом с другими женщинами, со своими семьями. Они должны разговаривать с мужчинами, которые хорошо относятся к женщинам, а таких, поверьте, много. Надо найти тех, кто их поймет. О мужчинах, которые совершают насилие над женщинами, надо говорить открыто, чтобы все об этом знали", – отметила автор.

Мэй Маск о книге "Женщина, которая имеет план" и украинках: смотрите видео онлайн