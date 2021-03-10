Американський мільярдер та інженер Ілон Маск поділився чуттєвим сімейним фото, на якому позує разом з коханою співачкою Граймс та 10-місячним сином X AE A-Xii.

Зворушливе фото засновник Tesla та SpaceX залишив у своєму профілі в твітері. На знімку молода сім'я в той час перебувала на Starbase – в техаському місті Бока-Чіка, де компанія Маска планує розробити корабель для польоту на Марс.

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Позаду Ілона та Граймс можна побачити пустельні краєвиди, а сама пара сидить на балконі та насолоджується свіжим повітрям. Граймс замріяно сидить в сонцезахисних окулярах із зеленою оправою та у фіолетовій кофті, в той час як Ілон теж в сонцезахисних окулярах тримає на руках допитливого X Æ A-Xii. Хлопчик в той час із зацікавленістю торкається квітів. Одну з квіток, схоже, хлопчик поклав на голову своїй матері.



Ілон Маск з Граймс та X Æ A-Xii / Фото з твітера Ілона Маска

Що відомо про сьомого сина Ілона Маска?