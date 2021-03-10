Щаслива сім'я: Ілон Маск показав підрослого сина та кохану
Американський мільярдер та інженер Ілон Маск поділився чуттєвим сімейним фото, на якому позує разом з коханою співачкою Граймс та 10-місячним сином X AE A-Xii.
Джерело:твітер Ілона Маска
Зворушливе фото засновник Tesla та SpaceX залишив у своєму профілі в твітері. На знімку молода сім'я в той час перебувала на Starbase – в техаському місті Бока-Чіка, де компанія Маска планує розробити корабель для польоту на Марс.
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Позаду Ілона та Граймс можна побачити пустельні краєвиди, а сама пара сидить на балконі та насолоджується свіжим повітрям. Граймс замріяно сидить в сонцезахисних окулярах із зеленою оправою та у фіолетовій кофті, в той час як Ілон теж в сонцезахисних окулярах тримає на руках допитливого X Æ A-Xii. Хлопчик в той час із зацікавленістю торкається квітів. Одну з квіток, схоже, хлопчик поклав на голову своїй матері.
Ілон Маск з Граймс та X Æ A-Xii / Фото з твітера Ілона Маска
Що відомо про сьомого сина Ілона Маска?
- На початку травня 2020 року дівчина Ілона Маска Граймс народила йому сина.
- Йому дали дивакувате ім'я X Æ A-Xii, яке читається як Ікс Еш Ей Твелв Маск або Ікс Еш Архангел Маск. Мати Ілона Маска Мей розповідала, що називає онука просто Еш.
- Співачка розповідала, що не буде давати статі малюку поки він сам не визначить, ким хоче бути.
- Ілон Маск вже був тричі одружений та має 5 синів. Чоловік також близько року зустрічався з акторкою Ембер Герд.
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