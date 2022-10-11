Любителька Росії Софія Стужук знайшла "виправдання" масованому обстрілу українських міст

Зрадниця Софія Стужук обрала шлях замовчувати війну в Україні. Утім деколи вона наважується коментувати події, хоч не всі українці вбачають в її реакціях адекватність. Так днями вона виправдала масовий ракетний удар по Україні.

Блогерка Софія Стужук розлютила українців зловтішанням через масований обстріл українських міст. Тероризму немає виправдань, але зірка інстаграму таки зуміла їх знайти.

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Стужук обурила заявою про ракетний удар

Софія Стужук поширила в себе на сторінці заяви іншого блогера. Він заявив, що обстріли з боку Росії зумовлені тим, що українці начебто "раділи" вибухам на Кримському мосту. Блогерці абсолютно байдуже на загибель мирних українців та очевидно терористичні дії країни-агресора, яким не було виправдання й нема досі.

Навіть зараз, коли в моєму місті гримлять вибухи, я думаю саме так, як написав вище Женя. Не можна бути за мир і при цьому нестримно радіти смертям чи руйнуванням в інших. Значить, ви не за мир точно,

– написала Стужук.

"Привіт усім із Києва, хто порадувався за Кримський міст! Поки ви не зрозумієте як працюють енергоінформаційні структури, так до вас і прилітатиме! Повторюю ще раз – куди увага, туди енергія. Що хотіли, те й отримуєте", – цинічно вважає той самий "Женя", забуваючи про Бучу, Маріуполь, Ізюм та інші акти геноциду над українцями.

Стужук про ракетні удари / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, заяви Росії про начебто "помсту" за вибухи на Кримському мосту – маніпуляція та свідомий обман. Масовий ракетний удар – агонія путінського режиму, як повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

Додамо, що Софія Стужук налагодила особисте життя – вона вагітна вчетверте та заручена за бізнесменом, живе у Латвії. Її зовсім не бентежить реклама російських блогерів та спонсорування ракет, що летять на її країну та міста.