По словам Марины, 29 декабря она всю ночь не могла заснуть, а к утру, когда удалось, не слышала звуков воздушной тревоги. Она уже очнулась от звуков взрывов. Долго не думая, она отвела троих своих детей на цокольный этаж, а сама вернулась назад, чтобы с мужем сделать кофе.

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Присев у новогодней елки услышала, что взрывы не утихают, и спустилась вслед за детьми. Когда однажды услышала громкий взрыв.

Только я спустилась на этаж ниже, громкий бабах… Успела услышали крик мужчины "ракета." Стекло, звуки какого-то металла… Очень громко! Крик детей: "Там же папа!" "Папа" – эти глазки наполнены страхом и криком истерики. Я сама не знаю, о чем думать, потому что не слышу от него ни слова. А все это было в секундах. Конечно, он молчал, потому что успел только соскочить с дивана и прилечь. Потом крикнул, что все хорошо. Да. Это действительно были какие-то секунды, но эта тишина между ними казалась пропастью,

– рассказала дизайнер.

К счастью, муж Марины – живой и здоровый, на нем не было ни одной царапины. После этого они взялись сразу звонить по телефону родным и соседям. Затем начали осматривать масштабы разрушений дома. Кое-что им удалось забить фанерой с пленкой, уже к вечеру Марина сообщила, что "все убрали, что можно было – поставили на место, а в доме тепло".

"Потом душ, чай и реальное восприятие ситуации. Ватное тело. Дети рядом, мужчина тоже. Я пишу это все не для того, чтобы просто рассказать, а для того, чтобы мы с вами не забывали что война продолжается! А мы уже немного расслабились! Не нужно игнорировать воздушную тревогу и не нужно думать, что мы живем в месте куда не прилетит. Мы не знаем куда прилетит! Я думаю те черти, что пускают ракеты, сами, часто не знают куда прилетит", – заметила женщина.

На кадрах, обнародованных женщиной, видно, что гостиная с рождественским декором сильно пострадала. Все было усеяно обломками от окна – на полу, диване, столе. Также взрывная волна испугала маленькую кошку, которая живет вместе с семьей.

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Массированный ракетный обстрел Украины и Киева – главное

Отметим, что дом Марины, вероятно, расположен в Киеве. Там вчера силы ПВО сбили 16 воздушных целей. Однако обломки ракет, к сожалению, упали в Дарницком районе на 3 частных дома и автомобиль. Один из поврежденных домов в результате попадания обломков загорелся. Пострадали 4 человека. Трое госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

В частности, в Голосеевском районе обнаружили обломки ракеты на проезжей части и территории одной из школ. В Соломенском районе обнаружили обломки ракеты на проезжей части, а в Печерском районе обнаружили обломки ракеты на детской площадке и в одном из дворов, поврежден один автомобиль. Пострадавших в этих районах не было. В целом 29 декабря, перед Новым годом, Россия выпустила 70 ракет – 58 из них удалось сбить. Из-за попадания в объекты энергетической и критической инфраструктуры многие районы Украины долгое время были обесточены.