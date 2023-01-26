Сьогодні зранку, 26 січня, Росія вкотре атакувала територію України. Чергова масована атака не була успішною для загарбника, а стала схожою на безглуздий ритуал.

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Катя Осадча відреагувала на масовану атаку

Телеведуча Катя Осадча поділилась емоціями після ранкового удару. Вона згадала й безсонну ніч, – 26 січня окупанти випустили ще й 24 дрони-камікадзе.

"Шахідні" атаки і ракетні обстріли з перервою на чотири години сну. Вночі рахували залпи ППО, зранку ракети в бік міста. В нашій новій реальності ми підлаштовуємося життя під тривоги, переносимо справи через ракетні атаки, це не можливо пояснити нікому у світі, окрім як показати, як живуть українці,

– поділилась ведуча.

Катя Осадча підкреслила, що кожна людина має властивість здаватися, засмучуватись та вигорати, але атаки окупантів не робить нас слабшими.

"Так, ми не з каменю і наші нерви розхитуються, але ми не можемо сісти і розклеїтися. Після кожної такої ночі і ранку ми ще зліші і ще більше хочемо робити задля перемоги. Кого ви хочете перемогти? Немає світла – буде генератор. Немає води – знайдеться вода в пляшці. Немає зв'язку – підладнаємо повербанк до роутера. Головне, щоб були ми! Щирі співчуття родинам загиблих", – підсумувала Осадча.



Катя Осадча / Фото з інстаграму зірки

Додамо, що атаку дронами-камікадзе прокоментувала й співачка Оля Полякова. Вона не спала до 4 ранку, коли стався відбій. "Шахіди" літали настільки близько до будинку, що виконавиця не могла не спускатись в укриття, яке обладнала вдома.

Якою була ракетна атака 26 січня

Ще до атаки в ОК "Південь" українців попередили, що ворог розпочне масований ракетний удар. Вже після цього, о 08:16 Віталій Кім повідомив, що ворожі ракети залетіли у повітряний простір України. Через кілька хвилин Андрій Єрмак повідомив про перший успіх ППО.

Роботу ППО було чутно у кількох областях: Миколаївській, Київській, Вінницькій, Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій області. Прильоти зафіксували в Києві та області, на Вінниччині та Одещині – там найскладніша ситуація зі світлом. На жаль, атака Росії 26 січня забрала життя 11 людей.