31 декабря на телеканале "Украина" будут транслировать новогодний выпуск гипершоу "Маска". На сцене выступят любимые персонажи двух сезонов, а также восемь новых зимних персонажей.

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Новогодний выпуск "Маски"

В специальном эпизоде ​​снялись те звезды, появления которых зрители ждали целый год. Обычно сложно угадать, кто скрывается под масками, но создатели шоу рассекретили, что в одном из костюмов будет украинская поп-дива Тина Кароль. Какой образ артистка примерит в популярном проекте – узнаем 31 декабря, в последние часы 2021 года.

Отметим, что звездные детективы и зрители уже не раз называли имя Тины в выпусках гипер-шоу. В первом сезоне они были убеждены, что Кароль спряталась в образе соблазнительной Розы, а теперь подозревают, что она скрывается в костюме эпатажной Скандал, ведь недавно представила одноименный сингл.

Тина Кароль в новогоднем выпуске "Маски" / Фото пресс-службы телеканала "Украина"

Особенные подарки для праздничного выпуска приготовили звездные детективы – NK, Олег Винник, Оля Полякова, Дзидзьо, Андрей Данилко. А также ведущий Владимир Остапчук. В общей сложности зрители увидят 30 номеров, полных юмора и праздничного настроения. Яркие персонажи исполнят лучшие новогодние песни всех времен и любимые хиты украинцев.

Помогать угадывать, кто скрывается под масками, будут звездные гости шоу: