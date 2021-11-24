31 декабря на телеканале "Украина" будут транслировать новогодний выпуск гипершоу "Маска". На сцене выступят любимые персонажи двух сезонов, а также восемь новых зимних персонажей.
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Новогодний выпуск "Маски"
В специальном эпизоде снялись те звезды, появления которых зрители ждали целый год. Обычно сложно угадать, кто скрывается под масками, но создатели шоу рассекретили, что в одном из костюмов будет украинская поп-дива Тина Кароль. Какой образ артистка примерит в популярном проекте – узнаем 31 декабря, в последние часы 2021 года.
Тина Кароль в новогоднем выпуске "Маски" / Фото пресс-службы телеканала "Украина"
Особенные подарки для праздничного выпуска приготовили звездные детективы – NK, Олег Винник, Оля Полякова, Дзидзьо, Андрей Данилко. А также ведущий Владимир Остапчук. В общей сложности зрители увидят 30 номеров, полных юмора и праздничного настроения. Яркие персонажи исполнят лучшие новогодние песни всех времен и любимые хиты украинцев.
Помогать угадывать, кто скрывается под масками, будут звездные гости шоу:
- певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, Слава Каминская, Миша Романова, Анна Тринчер, Асия Ахат, Lida Lee;
- певцы Павел Зибров, Олег Скрипка, Дима Коляденко, Петр Черный и Иво Бобул;
- актеры Дарья Трегубова и Павел Костицын;
- супермодель Алла Костромичева;
- фронтмен группы СКАЙ Олег Собчук;
- участники группы ТНМК Фагот и Фоззи;
- олимпийская чемпионка Ольга Харлан;
- блогер Олег Машуковский;
- шоумен Julik;
- ведущие телеканала "Украина" – Лилия Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Алена Винницкая, Григорий Герман, Виталий Школьный, Максим Сикора, Юлия Галушка, ХАС.