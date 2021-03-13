Маска 8 випуск: хто з персонажів показав своє обличчя

У 8 випуску грандіозного шоу "Маска" стали відомі імена 2 яскравих персонажів. Хто показав своє обличчя та покинув проєкт – читайте далі.

8 випуск "Маски" відбувся у суботу, 13 березня. Глядачі, які були присутні в залі, та зіркові детективи голосували за учасників у спеціальному додатку. Таким чином вони допомагали улюбленим персонажам потрапити у наступний етап шоу. Хто став гостем випуску і кому з учасників не вдалося вразити публіку – читайте в матеріалі.

Цікаво Маска 8 випуск: запальний виступ Буряка та палкі суперечки між зірковими детективами

Зірковим гостем 8 випуску став загадковий Вовк. Персонаж бездоганно рухався на сцені і судді були переконані, що під костюмом Вовка ховається співак Макс Барських, адже саме цей виконавець постійно вражає танцювальними здібностями.

Одразу після виступу Вовк зняв маску та показав своє справжнє обличчя. У такому костюмі на сцену виходив справді Макс Барських, тому цього разу зірковим детективам вдалося розсекретити учасника.

Читайте також Маска 7 випуск: хто зніматиметься в фільмі Дзідзьо та неочікуване питання Данилка

Традиційне голосування відбулося після виступу 2 учасників: містичного Мольфара та яскравого Циклопа. Саме між ними обирали першого номінанта на викриття. Зіркові детективи та глядачі в студії вирішили, що в наступному етапі усі точно почують, як співатиме Циклоп. Таким чином, Мольфар потрапив у номінацію 8 випуску "Маски".

Вдруге детективи та судді голосували після того, як на сцені "Маски" виступили колоритний Буряк, ніжна Бабка та харизматичний Носоріг. Згідно з результатами голосування в зоні ризику опинився Буряк.

Фінальне голосування мало вирішити, хто залишиться у гіпершоу "Маска", а кому доведеться показати своє обличчя. У наступному етапі на сцену вкотре вийде Буряк, а ось Мольфар зняв маску. Виявилося, що за містичним образом ховався ведучий Павло Костіцин, якого ще під час виступу розсекретив Андрій Данилко.