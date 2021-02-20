Маска 5 випуск: яка відома українська зірка покинула шоу

У 5 випуску вражаючого шоу "Маска" судді та глядачі обрали 2 учасників, які потрапили до номінації. Хто назавжди покинув грандіозний проєкт – читайте у матеріалі.

Під час голосування судді та глядачі повинні були визначити, хто залишиться у шоу та продовжить дивувати, а хто потрапить у номінацію.

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Після першої частини ведучий Володимир Остапчук покликав на сцену персонажів, які виступали під час цього проміжку ефіру, а саме Сонце, Троянда, Жабеня. Першим претендентом на відкриття стало – Сонце.

У другій частині шоу виступали три вражаючі персонажі – Коза, Дракон та Сом. Наступним претендентом на те, щоб зняти маску та відкрити своє обличчя стала – Коза.

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Далі глядачі повинні були обрати між Сонцем та Козою: хто проходить у наступний ефір, а хто знімає маску та називає своє ім'я. Після фінального голосування перемогу здобуло Сонце. Коза програла у цьому двобої та вимушена була покинути шоу, показавши перед тим своє обличчя. Виявилося, що за маскою ховалася – Наталія Холоденко.