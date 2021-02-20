В 5 выпуске впечатляющего шоу "Маска" судьи и зрители выбрали 2 участников, попавших в номинацию. Кто навсегда покинул грандиозный проект – читайте в материале.

Во время голосования судьи и зрители должны были определить, кто останется в шоу и продолжит удивлять, а кто попадет в номинацию.

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После первой части ведущий Владимир Остапчук позвал на сцену персонажей, которые выступали во время этого промежутка эфира, а именно Солнце, Розу, Лягушонка. Первым претендентом на открытие стало – Солнце.

Во второй части шоу выступали три впечатляющих персонажа – Коза, Дракон и Сом. Следующим претендентом на то, чтобы снять маску и открыть свое лицо стала – Коза.

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Далее зрители должны были выбрать между Солнцем и Козой: кто проходит в следующий эфир, а кто снимает маску и называет свое имя. После финального голосования победу одержало Солнце. Коза проиграла в этом поединке и вынуждена была покинуть шоу, показав перед тем свое лицо. Оказалось, что за маской пряталась – Наталья Холоденко.