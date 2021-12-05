"Маска" 2 сезон 7 випуск: Скандал пішла зі сцени, а гостя Норка зухвало поводилася з Данилком

4 грудня показали перший об'єднаний випуск шоу "Маска"! Яскраві номери показали 8 персонажів – 4 з групи А та 4 з групи Б.

Кожен із них робив все, щоб пройти в наступний етап "Маски". Чим на телеканалі "Україна" учасники гіпершоу дивували в 7 випуску – дізнавайтеся далі.

Зверніть увагу "Маска" 2 сезон 7 випуск: хто назавжди вибув з шоу



Володимир Остапчук в образі Гаррі Поттера / Фото пресслужби каналу "Україна"

Згідно з правилами шоу, 14 загадкових персонажів (група А і група Б) борються у вокальних двобоях і сольно протягом 12 випусків. Перед кожним виступом можна переглянути сюжет-підказку, в якій учасники таємничо розповідають про себе.

Зіркові детективи (NK, Олег Винник, Дзідзьо, Андрій Данилко, Оля Полякова) та глядачі в залі після "битв" голосують за своїх фаворитів. Переможці проходять у наступний випуск своєї групи, а той, хто набрав найменшу кількість голосів, опиняється у ризику на викриття.

Наприкінці кожного випуску глядачі в залі з допомогою спеціального додатка обирають фаворитів серед тих, хто опинився в номінації. Учасник, за якого проголосувала найменша кількість людей, має зняти маску, показати своє обличчя та назавжди покинути шоу. Перемагає той, кому вдалося найкраще заплутати глядачів і залишитися в масці.

Також в шоу з'являються запрошені зірки. Вони виступають поза конкурсом, але також під масками. Зіркові детективи намагаються дізнатися, хто ховається в костюмі з допомогою підказок і додаткових запитань.

Зіркова гостя – Норка

Спокуслива та весела Норка заявила, що мала одну спільну родительку з Андрієм Данилком і є з ним зіркою однієї ваги. Вона наголосила, що прийшла на проєкт спеціально для нього й поцікавилася, чому він її так недолюблює. Однак Данилко навіть не зміг зрозуміти, про що вона говорить.

Він поцікавився, чи була Норка на обкладинці журналу Playboy. Однак відповіді не почув. Гостя лише поділилася, що вона також з Полтави і навіть має двох доньок. Норка дуже весела та жартівлива.

Кайлі Міноуг – In Your EyesДаша Астаф'єва, Камалія, Оля Цибульська



Зіркова гостя "Маски-2" – Норка / Фото пресслужби

Оля Полякова виявилася правою, адже під костюмом Норки ховалася Даша Астаф'єва!

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Виступи учасників 7 випуску

Мухомор

Кожен вихід на сцену "Маски" для Мухомора – це справжній виклик, тому він постійно тренує витривалість, голос. Він дуже меланхолійний і самотній, про що наголошує в кожному ефірі. Андрій Данилко переконаний, що знає, хто ховається під цим костюмом, але інші зіркові детективи не розуміють, як Андрієві вдалося розсекретити Мухомора.

Оля Полякова поцікавилася, чи учасник коли-небудь працював у цирку, та конкретно він не відповів. Під час запитань від зіркових детективів Мухомор розповів, що займався бойовими мистецтвами.

Коррупция – "Красный бархат"Артем Пивоваров, Олег Кензов



Учасник 2 сезону "Маски" – Мухомор / Фото пресслужби

Жирафа

Учасниця розповіла нові факти про себе:

2021 рік приніс їй удачу, адже вона брала участь у грандіозній події;

вона стала не першою, але й цього було цілком достатньо, щоб увійти в історію;

колись ім'ям письменника, який є її гороскопічним двійником, називали вулиці.

Оля поцікавилася, чи співала Жирафа в жіночому гурті протягом 10 років, однак вона не виступає на сцені стільки часу. Також учасниця додала, що вся країна знає, як вона любить свою маму.

Cher – Strong EnoughJerry Heil, Тоня Матвієнко, Вікторія Смеюха, Сніжана Єгорова



Учасниця 2 сезону "Маски" – Жирафа / Фото пресслужби

Котик

У новій підказці Котик зіграв на барабанах і сказав, що це стосується Зеленського в минулому і його в теперішньому. Також наголосив, що в кожного з нас є різні цінності. У підказках також були портрети президентів України – Кучми та Ющенка, тому зіркові детективи припустили, що він співав для них.

Котик наголосив, що ніколи не розсекретить на всю країну, чим заробляє. Дзідзьо поцікавився, чи приймав участь в шоу "Співають всі!". Та персонаж не відповів на це питання. Однак ще раз зізнався, що він неодружений.

Олег Винник & Потап – "Найкращий день"Артем Пивоваров, Ектор Хіменес-Браво, Амадор Лопес, Потап, Віктор Павлік



Учасник 2 сезону "Маски" – Котик / Фото пресслужби

Робот

У новій підказці Робот процитував пісню дуету Потап і Настя "На районе". А після цього сказав: "Помилка, помилка, помилка". Однак всі інші підказки зіркові детективи не зрозуміли. Робот робить все можливе для того, щоб заплутати їх, і йому це вдається. Наприкінці нових підказок Робот зашифрував свої 78 творів в емоджі.

Робот не брав участі в проєкті "Голос країни", як думали зіркові детективи. Персонаж ідентифікує себе жінкою.

Alice Merton – No RootsАнна Добриднєва, Анна Трінчер, Артем Пивоваров



Учасник 2 сезону "Маски" – Робот / Фото пресслужби

Горила

Кожного з зіркових детективів щось поєднує з Горилою:

Олег Винник співав про неї;

Андрій Данилко цілував при свідках;

Дзідзьо випередив її на 4 кроки;

Оля Полякова прекрасно виконує не лише пісні, а й іноді вказівки Горили;

чоловік Насті Каменських колись освідчився цій учасниці.

Горила розповіла Олі Поляковій, що їй не потрібні Національні відбори на Євробачення, бо це не її масштаби.

Pharrell Williams – HappyTAYANNA, Lida Lee, Ані Лорак,



Учасниця 2 сезону "Маски" – Горила / Фото пресслужби

Тигр

Тигр дав зірковим детективам нові підказки. Було два "раунди", в яких судді мали відгадати по одному неправильному факту про учасника.

Персонаж посів друге місце в одному талант-шоу, двічі переміг в танцювальному проєкті, ніколи не брав участі в телевізійних шоу.

У Тигра є пес, є двоє котів, одночасно двоє котів і пес.

Учасник в реальному житті часто змінював зачіски. Також Тигр знімався в кіно, тому зіркові детективи припустили, що під маскою ховається актор.

The Hardkiss – "Журавлі"Фагот, Тарас Цимбалюк



Учасник 2 сезону "Маски" – Тигр / Фото пресслужби

Скандал

Цього тижня в чорному ящику особистість, якою Скандал була в минулому житті. Колись Скандал жила разом із декількома чоловіками одночасно. Учасниця бере від життя все й отримає від цього задоволення. Скандал попросила зіркових детективів підрахувати, скільки разів у цій підказці вона сказала слово "я" і так вони отримають важливу цифру для її нового альбому.

Після виступу Скандал вирішила не відповідати на запитання зіркових детективів, а лише розвернулася й пішла зі сцени. А в чорній скриньці з попереднього випуску був портрет турецького султана. Оля Полякова припустила, що під костюмом може ховатися акторка Ольга Сумська.

"Гости из будущего" – "Зима в сердце"Ольга Сумська, Слава Камінська, Ксенія Мішина, Ані Лорак, MARUV



Учасниця 2 сезону "Маски" – Скандал / Фото пресслужби

Порося

Цей персонаж хайпував, коли цього ще взагалі не було в трендах. Порося захоплюється хайповими ідеями Олі Полякової. А в одній з соціальних мереж є його портрет заввишки у понад 140 метрів.

Зірковим детективам Порося зізналося:

в реальному житті не телеведучий, однак весілля проводити вміє;

має трьох дітей;

було серед зіркової сотні на шоу "Співають всі!".

Сергій Бабкін – "Де би я"Юрій Ткач, Дядя Жора



Учасник 2 сезону "Маски" – Порося / Фото пресслужби