"Маска" 2 сезон 4 випуск: Данилко знає хто Мухомор, а NK підкорив виступ Горили

Відгримів 4 випуск 2 сезону гіпершоу "Маска"! Нові приголомшливі постановки показали шестеро учасників групи Б. Однак підказки, які дали персонажі, лише ще більше заплутали зіркових детективів і глядачів. Більше подробиць дізнавайтеся у матеріалі.

Шоу "Маска", яке транслюють на телеканалі "Україна", вже четвертий тиждень тримає в напрузі мільйони телеглядачів. Усі прагнуть якомога швидше дізнатися, хто з відомих людей ховається під яскравими масками. Однак учасники роблять все можливе для того, щоб залишатися нерозсекреченими. Далі розповідаємо, хто заплутував суддів і глядачів у 4 випуску.

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Згідно з правилами шоу, 14 загадкових персонажів (група А і група Б) борються у вокальних двобоях і сольно протягом 12 випусків. Перед кожним виступом можна переглянути сюжет-підказку, в якій учасники таємничо розповідають про себе.

Зіркові детективи (NK, Олег Винник, Дзідзьо, Андрій Данилко, Оля Полякова) та глядачі в залі після "битв" голосують за своїх фаворитів. Переможці проходять у наступний випуск своєї групи, а той, хто набрав найменшу кількість голосів, опиняється у ризику на викриття.

Наприкінці кожного випуску глядачі в залі з допомогою спеціального додатка обирають фаворитів серед тих, хто опинився в номінації. Учасник, за якого проголосувала найменша кількість людей, має зняти маску, показати своє обличчя та назавжди покинути шоу. Перемагає той, кому вдалося найкраще заплутати глядачів і залишитися в масці.

Також в шоу з'являються запрошені зірки. Вони виступають поза конкурсом, але також під масками. Зіркові детективи намагаються дізнатися, хто ховається в костюмі з допомогою підказок і додаткових запитань.

Виступи учасників 4 випуску

Совеня

З минулих підказок судді припустили, що під маскою виконавець, який лише на початку музичної кар'єри. Тепер персонаж поділився, що не може терпіти ранки. Однак Совеня має відмінність від своїх родичів: він переконаний, що жодна сова у світі не має права забирати чуже життя, тому не їсть мишей. У зіркових детективів є версія, що Совеня – вегетаріанець. Також учасник поділився, що його батьків часто не було вдома, але вони змогли в ньому виховати справжнього чоловіка, який буде чудовим батьком для майбутніх дітей.

Зіркові детективи запитали Совеня, чи воно працювало вчителем малювання у школі, оскільки думають, що під костюмом ховається Віктор Бронюк, який колись викладав цей предмет. Однак воно наголосило, що дуже маленьке і лише піде до школи.

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Учасник 2 сезону "Маски" – Совеня / Фото пресслужби

Скандал

У першій підказці Скандал розповів, що все життя мріяв присвятити себе зціленню людських душ, але зараз працює за фахом, який отримав в університеті. У новій підказці персонаж ще більше заплутав зіркових детективів. Скандал розмовляє російською, тому судді зробили висновок, що він працює в Росії або народився там. У чорному ящику, про який згадували у 2 випуску, був мікрофон.

Оля Полякова поцікавилася, чи приймав Скандал участь в Нацвідборі на Євробачення, однак учасник зазначив, що відповідь буде тоді, коли з'являться скандальні запитання. Тоді співачка запитала, чому Скандал розмовляє російською, на що почула: "А чому ви в повсякденному житті спілкуєтеся російською?".

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Учасник 2 сезону "Маски" – Скандал / Фото пресслужби

Мухомор

Мухомор дуже меланхолійний і самотній. Також цей учасник часто змінював зовнішність. Одного разу він хотів показати себе на весь світ, це було біля ялинки. Однак славу принесла йому верба. Він досі шкодує, що вербові надії тоді виправдав на всі сто відсотків.

Зіркові детективи поцікавилися, чи учасник брав участь в проєкті "Шанс", однак Мухомор відповів: "Де я, а де "Шанс". Гриби стільки не живуть". Андрій Данилко переконаний, що знає, хто ховається під цим костюмом. Він написав свою версію на аркуші, який віддав ведучому Володимиру Остапчуку. Зірковий детектив зазначив, що відкриє цей секрет лише тоді, коли Мухомор зніматиме маску.

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Учасник 2 сезону "Маски" – Мухомор / Фото пресслужби

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Тигр

У попередньому випуску персонаж зазначив, що його ім'я занадто відоме, щоб шифрувати його. Мама Тигра з дитинства вчила його, що потрібно постійно розвиватися. Учасник не був матусиним синочком чи відмінником, але саме в дитинстві він знайшов справу свого життя. До того, як стати одним з найвпливовіших хижаків сучасності, надихався різними історіями успіху. І весь цей досвід привів його до неабиякої слави.

Настя Каменських запитала, чи Тигр є актором. Учасник зазначив, що він актор, однак не знає, чи професійний.

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Учасник 2 сезону "Маски" – Тигр / Фото пресслужби

Горила

Після минулого виступу Горила "цілувалася" з Олегом Винником, а тепер розповіла, що в реальності її публічно цілував ще один зірковий детектив. За темпераментом Горила схожа на лева. Також вона брала участь в танцювальному проєкті, однак не перемогла там. Була й учасницею конкурсу краси.

Андрій Данилко поцікавився, чи була Горила учасницею жіночого колективу. Однак Горила вирішила загадково промовчати.

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Учасниця 2 сезону "Маски" – Горила / Фото пресслужби

Джміль

У минулій підказці Джміль зазначив, що він має дуже древній рід. Тепер учасник розповів, що він дуже крутий і популярний: "Навіть Вікіпедія каже, що в моєму рідному місті народилося мало людей, які можуть зрівнятися з ним". Джміль вважає, що дуже схожий на тигра, однак співає набагато краще за будь-якого тигра у світі.

NK запитала у Джмеля, коли він став відомим. Учасник зазначив, що Джміль – це істота, яка відома з давніх часів. Також у нього немає постійного місця проживання – "перелітна комаха".

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Учасник 2 сезону "Маски" – Джміль / Фото пресслужби