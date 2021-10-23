"Маска" 2 сезон 1 випуск: хто вибув з шоу

У 1 випуску 2 сезону шоу "Маска" виступили 7 загадкових персонажів. Вони приголомшили яскравими костюмами та оригінальними номерами. Однак, одному з учасників довелося показати справжнє обличчя та покинути шоу назавжди. Хто це був – дізнавайтеся далі.

Щотижня на шоу "Маска" глядачі та зіркові детективи голосуватимуть за улюбленців. У кожному ефірі хтось з персонажів зніматиме маску й назавжди покидатиме проєкт. Хто вилетів з шоу, виступивши на цій сцені лише один раз, – дізнавайтеся у матеріалі.

Не пропустіть "Маска" 2 сезон 1 випуск: феєричний виступ Робота та грайливе Порося

Згідно з правилами шоу, в одному ефірі відбуваються два голосування, які проходять в спеціальному додатку: одне – після виступу першої половини учасників, друге – після всіх інших учасників. Зіркові детективи та глядачі в залі у кожному голосуванні обирають одного персонажа, який їм сподобався найбільше. Той, хто набирає найменшу кількість балів, потрапляє в номінацію на викриття.

У фінальному голосуванні лише глядачі обирають між двома масками. Вони голосують за того, з кого хочуть зняти маску. Учасник, який набере найбільшу кількість голосів має показати своє обличчя.

Після виступу чотирьох учасників відбулося перше голосування. Вибір довелося робити між Роботом, Баяном, Котиком та Феєю. Першою маскою у номінації на викриття стала маска Баян. Саме вона набрала найменшу кількість голосів.

У другому голосуванні обирали між Поросям, Жирафою та Кажаном. Ще одним номінантом на викриття став Кажан.

Вирішальний вибір робили глядачі в залі. Вони захотіли, щоб у першому випуску другого сезону "Маски" своє обличчя показав Баян. Виявилося, що під цим феєричним костюмом ховалася мама Вєрки Сердючки – Інна Білоконь.