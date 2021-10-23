Еженедельно на шоу "Маска" зрители и звездные детективы будут голосовать за любимцев. В каждом эфире кто-то из персонажей будет снимать маску и навсегда покидать проект. Кто вылетел из шоу, выступив на этой сцене только один раз, – узнавайте в материале.

Не пропустите "Маска" 2 сезон 1 выпуск: феерическое выступление Робота и игривый Поросенок

Согласно правилам шоу, в одном эфире происходят два голосования, которые осуществляются в специальном приложении: одно – после выступления первой половины участников, второе – после всех остальных участников. Звездные детективы и зрители в зале в каждом голосовании выбирают одного персонажа, который им понравился больше всего. Тот, кто набирает наименьшее количество баллов, попадает в номинацию на разоблачение.



В финальном голосовании только зрители выбирают между двумя масками. Они голосуют за того, с кого хотят снять маску. Участник, который наберет наибольшее количество голосов должен показать свое лицо.

После выступления четырех участников состоялось первое голосование. Выбор пришлось делать между Роботом, Баяном, Котиком и Феей. Первой маской в номинации на разоблачение стала маска Баян. Именно она набрала наименьшее количество голосов.

Во втором голосовании выбирали между Поросенком, Госпожой Жирафом и Летучей мышью. Еще одним номинантом на разоблачение стала Летучая мышь.

Решающий выбор делали зрители в зале. Они захотели, чтобы в первом выпуске второго сезона "Маски" свое лицо показал Баян. Оказалось, что под этим феерическим костюмом скрывалась мама Верки Сердючки – Инна Белоконь.