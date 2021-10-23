Еженедельно на шоу "Маска" зрители и звездные детективы будут голосовать за любимцев. В каждом эфире кто-то из персонажей будет снимать маску и навсегда покидать проект. Кто вылетел из шоу, выступив на этой сцене только один раз, – узнавайте в материале.
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После выступления четырех участников состоялось первое голосование. Выбор пришлось делать между Роботом, Баяном, Котиком и Феей. Первой маской в номинации на разоблачение стала маска Баян. Именно она набрала наименьшее количество голосов.
Во втором голосовании выбирали между Поросенком, Госпожой Жирафом и Летучей мышью. Еще одним номинантом на разоблачение стала Летучая мышь.
Решающий выбор делали зрители в зале. Они захотели, чтобы в первом выпуске второго сезона "Маски" свое лицо показал Баян. Оказалось, что под этим феерическим костюмом скрывалась мама Верки Сердючки – Инна Белоконь.