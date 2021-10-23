Щотижня на шоу "Маска" глядачі та зіркові детективи голосуватимуть за улюбленців. У кожному ефірі хтось з персонажів зніматиме маску й назавжди покидатиме проєкт. Хто вилетів з шоу, виступивши на цій сцені лише один раз, – дізнавайтеся у матеріалі.
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Після виступу чотирьох учасників відбулося перше голосування. Вибір довелося робити між Роботом, Баяном, Котиком та Феєю. Першою маскою у номінації на викриття стала маска Баян. Саме вона набрала найменшу кількість голосів.
У другому голосуванні обирали між Поросям, Жирафою та Кажаном. Ще одним номінантом на викриття став Кажан.
Вирішальний вибір робили глядачі в залі. Вони захотіли, щоб у першому випуску другого сезону "Маски" своє обличчя показав Баян. Виявилося, що під цим феєричним костюмом ховалася мама Вєрки Сердючки – Інна Білоконь.