За победу в шоу будет бороться эпатажный Скандал, меланхоличная Жирафиха и чувственный Мухомор. Каким был их путь на "маске" – смотрите дальше.

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Суперфиналисты 2 сезона "Маски"

Скандал ​

Подсказки:

русскоязычная;

всю жизнь мечтала посвятить себя исцелению человеческих душ, но сейчас работает по специальности, которую получила в университете;

в каждом выпуске Скандал показывала звездным детективам черные ящики, в которых были: микрофон, фата, портрет турецкого султана чашка с изображением Фриды Кало и с коньяком;

Скандал обожает сплетни и одна из них приписывает ей интимную связь с народным любимцем, который выпускает продукт, который никогда бы не рекламировала Дженнифер Лопес;

участниц часто показывают в телевизоре в довольно непристойных шоу;

когда-то она жила с несколькими мужчинами одновременно;

берет все от жизни и получает от этого удовольствие;

Виталий, Алексей, Тимур, Сергей – с каждым из них у нее было что-то очень личное;

имеет много номинаций в престижных премиях и конкурсах;

у нее скандальная судьба;

ее фамилия должна быть на доске почета в Университете Гринченко.

Выступление скандала во 2 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн

Выступление Скандала в 4 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн​

Выступление Скандала в 6 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн

Выступление Скандала в 6 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн​

Выступление Скандала в 8 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн​

Выступление Скандала в 9 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн​

Жирафиха

Подсказки:

выступает в образе невесты;

ей гораздо комфортнее было бы лет 50 назад, ведь те времена напоминают ей детство;

человек, который помог ей на сцене, сформировался как личность в 70-е годы;

в детстве Жирафиха посещала кружки, которые имели яркие и блестящие названия;

участница любит все яркое и солнечное;

является фанаткой художника, который был сторонником мастера кунг-фу;

одно из величайших увлечений – любовь к 70-м годам прошлого века, артефакты того времени;

песню Джамалы "1944" для одного из выступлений она выбрала не просто так;

2021 год принес ей удачу, ведь она участвовала в грандиозном событии;

она стала не первой, но и этого было вполне достаточно, чтобы войти в историю;

когда-то именем писателя, который является ее гороскопическим двойником, называли улицы;

вся страна знает, как Жирафиха любит свою маму;

ноты симфонии Бетховена являются очень особенными для нее;

публично девушка не обсуждает личную жизнь.

Выступление Жирафихи в 1 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн

Выступление Жирафихи в 3 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн​

Выступление Жирафихи в 5 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн​

Выступление Жирафихи в 7 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн

Выступление Жирафихи в 7 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн​

Выступление Жирафихи в 9 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн​

Мухомор

Подсказки:

о нем часто говорят: "Ничего интересного", но за непривлекательным видом скрывается нежная душа и романтическая личность;

страсть Мухомора – пение и любовь;

первая песня – история о двух влюбленных, которых разделила любовь;

Лев и Дракон, которые в первом сезоне исполняли песни в стиле рок, придали ему уверенности;

Мухомор меланхоличен и одинок;

он часто менял внешность;

однажды он хотел заявить о себе на весь мир у елки, однако славу ему принесла ива;

участник пытался попасть в гламурное шоу, однако не смог, потому что "усатая камбала" оказалась проворнее за него;

Мухомор часто был влюблен и часто оставался сам;

он разведен и пишет песни;

занимался боевыми искусствами;

его часто путают с другими людьми;

в жизни этого участника есть душевная трагедия, которой никто не интересуется;

первую любовь встретил благодаря лешему в селе Ковалевка.

Выступление Мухомора во 2 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн

Выступление Мухомора в 4 выпуске 2 сезона "Маски": смотрите видео онлайн​