У грандіозному суперфіналі за перемогу боротимуться 3 яскраві персонажі – Мухомор, Скандал і Жирафа. Вони троє знімуть маски та покажуть справжні обличчя.

Зверніть увагу "Маска" 2 сезон 9 випуск: безжальна Скандал, могутній Тигр і чуттєвий Мухомор у півфіналі

Яким буде 10 випуск "Маски"

У кожному випуску Володимир Остапчук поставав перед камерами в різних костюмах. У фіналі він постане перед камерами в образі Гая Юлія Цезаря.

"На початку випуску я з'явлюсь перед глядачами і детективами з трофеєм, який є символом не лише перемоги, але й визнання унікальних здібностей тріумфатора мільйонами українських глядачів", – розповів Остапчук.



Володимир Остапчук у суперфіналі "Маски-2" / Фото пресслужби

У фіналі глядачі познайомляться ще з двома загадковими персонажами: "Одного з них ми відкриємо вже цієї суботи, а іншого героя побачимо рівно за тиждень – у "Новорічній Масці"! Тож у вас, наші любі глядачі, буде цілий тиждень на те, щоб здогадатися, яка суперзірка сховалася в цьому образі".

Володимир Остапчук про фіналістів "Маски-2"

Скандал – це людина-епатаж, яка кожного ефіру дарувала нам неймовірні емоції, постійно насміхалась із детективів, а одного разу навіть не вийшла на голосування.

– це людина-епатаж, яка кожного ефіру дарувала нам неймовірні емоції, постійно насміхалась із детективів, а одного разу навіть не вийшла на голосування. Жирафа – тендітна і меланхолійна учасниця, яка закохала в себе Дзідзьо і щоразу демонструвала просто космічні метаморфози голосу.

– тендітна і меланхолійна учасниця, яка закохала в себе Дзідзьо і щоразу демонструвала просто космічні метаморфози голосу. Мухомор – лірик, через якого ледь не розсварилися Андрій Данилко й Оля Полякова. Андрій Михайлович заявив, що точно знає, хто там приховується.

Фіналісти 2 сезону "Маски" / Фото з інстаграму шоу