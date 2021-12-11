"Маска" 2 сезон 8 випуск: який фаворит глядачів покинув шоу

8 випуск 2 сезону "Маски" потішив глядачів і зіркових детективів виступами сімох учасників. Кому з них довелося показати справжнє обличчя та назавжди покинути шоу – дізнавайтеся далі.

Минулого тижня "Маску" покинуло Порося. Виявилося, що під цим костюмом ховався Павло Зібров. Кого ж глядачі та зіркові детективи телеканалу "Україна" викрили цього разу?

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Згідно з правилами шоу, в одному ефірі відбуваються два голосування, які проходять в спеціальному додатку: одне – після виступу першої половини учасників, друге – після всіх інших учасників. Зіркові детективи та глядачі в залі у кожному голосуванні обирають одного персонажа, який їм сподобався найбільше. Той, хто набирає найменшу кількість балів, потрапляє в номінацію на викриття.

У фінальному голосуванні лише глядачі обирають між двома масками. Вони голосують за того, з кого хочуть зняти маску. Учасник, який набере найбільшу кількість голосів має показати своє обличчя.

Перше голосування 8 випуску відбулося після виступів Робота, Тигра та Горили. Найменшу кількість голосів отримала Горила, яка потрапила в зону ризику на викриття.



Голосування на шоу "Маска" / Фото пресслужби

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Наступного номінанта обирали між Мухомором, Скандалом, Жирафою і Котиком. Скандал приголомшила, самостійно знявши маску, однак під її маскою була ще одна, тому справжнє обличчя цієї учасниці ніхто не побачив. Не вдалося завоювати прихильність глядачів у залі та зіркових детективів Котику.

Отже, вирішальний вибір довелося робити між фаворитами минулих випусків – Горилою та Котиком.



Номінанти на викриття / Фото пресслужби

За крок до півфіналу глядачі вирішили зняти маску з Горили – улюблениці Олега Винника. Оля Поляоква розлютилася і пішла через таке рішення глядачів в залі, адже Горила була претенденткою на перемогу. Виявилося, що під цим костюмом ховалася співачка TAYANNA! І зіркові детективи були праві у своїй версії.