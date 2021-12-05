В 7 выпуске на сцену "Маски", которую транслируют на телеканале "Украина", вышли четверо участников из группы А и четверо из группы Б. Теперь до финала они будут бороться за признание звездных детективов и зрителей.
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Первого номинанта на разоблачение выбирали между Мухомором, Жирафом, Котиком и Роботом. И в этой четверке наименьшее количество баллов получил Котик.
Первое голосование в 7 выпуске "Маски" / Фото пресс-службы
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Второе голосование провели после выступлений Гориллы, Тигра, Поросенка и Скандала. Однако не обошлось без сюрпризов. Скандал решила не выходить на сцену, а передала черный ящик, в котором был лист бумаги с надписью "Я в зале". Звездные детективы и зрители были ошеломлены и начали искать Скандал. Это оказалось безрезультатно, потому начали второе голосование. Еще одним номинантом на выбытие стал Поросенок.
Итак, финальный выбор делали между Котиком и Поросенком.
Поросенок и Котик / Фото из инстаграма шоу "Маска"
Зрители в зале в 7 выпуске решили снять маску с Поросенка. Оказалось, что под этим масштабным костюмом прятался Павел Зибров! А звездные детективы предполагали, что это Юрий Ткач или Дядя Жора.