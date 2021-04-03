Маска 11 випуск: одразу 3 учасники покинули шоу за крок до фіналу

У півфіналі "Маски" одразу 4 учасників показали свої обличчя. Зіркові детективи та глядачі були вражені неймовірними виступами та неочікуваними викриттями. Які знаменитості ховалися під яскравими масками – дізнавайтеся у матеріалі Showbiz 24.

Назагадковіше шоу країни "Маска" наближається до фіналу, що відбудеться вже за тиждень, тому боротьба за прихильність зіркових детективів та глядачів в 11 випуску була дуже запеклою. 3 учасникам довелося зняти маску, а також виступом вразив гість півфіналу.

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Першим на сцену "Маски" в 11 випуску вийшов зірковий гість. Він з'явився в костюмі п'янкого напою – Мохіта. Виявилося, що під таким неординарним образом ховався ведучий Олексій Суханов.

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У півфіналі учасники виступали у раундах. Після виступів двох персонажів відбувалося голосування, яке визначало, хто знімає маску, а хто проходить у фінал. Таким чином 3 учасники були змушені показати свої обличчя, а 3 приголомшать глядачів та зіркових детективів виступами в 12 випуску.

Перший двобій відбувся між чуттєвим Жабеням та мужнім Носорогом і переміг у ньому другий. Таким чином усі дізналися, що під костюмом Жабеня ховався актор Євген Сморигін.

Згодом величне Сонце змагалося з неймовірною Бабкою. У цьому фантастичному двобої перемогу вдалося здобути Сонцю, а ось з Бабки зняли маску. У неймовірному костюмі на сцену "Маски" виходила співачка Анастасія Приходько.

Третій двобій став вирішальним для милого Циклопа та палаючого Дракона. Циклопові довелося показати своє обличчя. У надзвичайно мімішному костюмі ховалася співачка Мішель Андраде.

Фіналісти шоу "Маска":