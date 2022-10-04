Як Масі Найєм виглядає після поранення

Військовий позував для журналу Indposhiv. Він прикрасив обкладинку журналу і розповів, як діти реагують на відсутність ока.

Красивішим я все одно вже не буду. Дуже подобається, як діти реагують на відсутність ока. Вони роздивляються, а двоє хлопчиків один одному говорили: "Дивись, пірат". Такі часи,

– поділився Найєм.

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