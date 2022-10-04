Через поранення на фронті Масі залишився без ока. Він тривалий час лікувався, лише тепер показав, як виглядає зараз.
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Як Масі Найєм виглядає після поранення
Військовий позував для журналу Indposhiv. Він прикрасив обкладинку журналу і розповів, як діти реагують на відсутність ока.
Красивішим я все одно вже не буду. Дуже подобається, як діти реагують на відсутність ока. Вони роздивляються, а двоє хлопчиків один одному говорили: "Дивись, пірат". Такі часи,
– поділився Найєм.
Поранення Масі Найєма: головне
- Масі Найєм 5 червня отримав поранення під час виконання бойового завдання на Сході. Його терміново госпіталізували до лікарні в Дніпрі. Захисник впав у кому.
- Згодом брат захисника – Мустафа Найєм повідомив про тяжке поранення голови та ока.
- Наступного дня воїн прийшов до тями. Він розповів, що залишився без ока.
- Масі не приховував, що дуже болить місце, де було око. Він постійно перебував під наглядом лікарів.
- 19 червня Найєм опублікував фото з лікарняного ліжка. Він подякував медикам, які боролися за його життя.
- У лікарні захисник був майже 3 місяці. Лише 26 серпня його виписали з лікарні: "Сьогодні о 18:34 мене виписали з лікарні. Страшно бути вдома самому, бо не знаю, коли буде потрібна допомога. І тому, що вночі геть погано видно".