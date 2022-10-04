Близько тижня тому Україні вдалося повернути частину захисників "Азовсталі". Фоззі з реп-гурту ТНМК показав повідомлення від одного з військових.
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Фоззі показав листування із захисником "Азовсталі"
Музикант розповів, що одного разу після концерту в Берліні до нього підійшов хлопець. Він попросив записати відеопривітання його брату, який на той час був у полоні.
Я сказав, що сподіваюся на зустріч. І ще щось. І тепер от отримав відповідь. Не можу її втримати в собі. Наче сонце проглянуло з-за хмар. Хтось там, нагорі, добре до нас ставиться,
– поділився Фоззі.
Захисник "Азовсталі" написав артисту після звільнення, що поки йому доводилося слухати гімн Росії, він подумки читав пісню ТНМК.
"Кожного ранку о шостій мені доводилося слухати гімн кацапів, а щоб це не тисло на голову, я про себе кожного разу читав пісню "Та ти шо". І вже по поверненні брат прислав мені ваше відеопривітання. Це було дуже круте співпадіння. Щиро вам дякую!" – написав захисник.
Повідомлення від захисника Маріуполя / Фото з інстаграму Фоззі
Повідомлення від звільненого військового зворушило мережу. Шанувальники в коментарях поділилися враженнями:
- "Що ще раз підтверджує яка ми сила разом. Мусимо триматися купочки й кожен на своєму місці робити все для перемоги!";
- "Зворушливо";
- "Сашко, ну я уявляю, як хлопець радів! Це щось";
- "Аж мурашки";
- "Це так круто та зворушливо! Неймовірний фідбек. Навіть не фідбек, а метеорит енергії";
- "Яка крута історія. Людяність і підтримка зараз найважливіше";
- "Теж наспівую цю пісню часто. Культурний код";
- "Як зворушливо".