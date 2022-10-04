Близько тижня тому Україні вдалося повернути частину захисників "Азовсталі". Фоззі з реп-гурту ТНМК показав повідомлення від одного з військових.

Читайте також Командири захисників "Азовсталі" зустрілися з рідними у Туреччині: зворушливі кадри

Фоззі показав листування із захисником "Азовсталі"

Музикант розповів, що одного разу після концерту в Берліні до нього підійшов хлопець. Він попросив записати відеопривітання його брату, який на той час був у полоні.

Я сказав, що сподіваюся на зустріч. І ще щось. І тепер от отримав відповідь. Не можу її втримати в собі. Наче сонце проглянуло з-за хмар. Хтось там, нагорі, добре до нас ставиться,

– поділився Фоззі.

Захисник "Азовсталі" написав артисту після звільнення, що поки йому доводилося слухати гімн Росії, він подумки читав пісню ТНМК.

"Кожного ранку о шостій мені доводилося слухати гімн кацапів, а щоб це не тисло на голову, я про себе кожного разу читав пісню "Та ти шо". І вже по поверненні брат прислав мені ваше відеопривітання. Це було дуже круте співпадіння. Щиро вам дякую!" – написав захисник.

Повідомлення від захисника Маріуполя / Фото з інстаграму Фоззі

Нагадаємо, 21 вересня Україна повернула з полону 215 захисників і захисниць. З них – 108 бійців, що тримали "Азовсталь". Звільнили п'ятьох командирів – захисників "Азовсталі", серед яких Денис Прокопенко, Сергій Волинський та Святослав Паламар, які залишатимуться в Туреччині до закінчення війни. Втім, вони вже мали можливість зустрітися з рідними.

Повідомлення від звільненого військового зворушило мережу. Шанувальники в коментарях поділилися враженнями: