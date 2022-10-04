Из-за ранения на фронте Маси остался без глаза. Он долго лечился, только теперь показал, как выглядит сейчас.
Смотрите также "Как проглянуло солнце": Фоззи тронул сообщением, которое получил от защитника "Азовстали"
Как Маси Найем выглядит после ранения
Военный позировал для журнала Indposhiv. Он украсил обложку журнала и рассказал, как дети реагируют на отсутствие глаза.
Красивее я все равно уже не буду. Очень нравится, как дети реагируют на отсутствие глаза. Они рассматривают, а двое мальчиков друг другу говорили: "Смотри, пират". Такие времена,
– поделился Найем.
Ранение Маси Найема: главное
- Маси Найем 5 июня получил ранения при выполнении боевого задания на Востоке. Его срочно госпитализировали в больницу в Днепре. Защитник впал в кому.
- Впоследствии брат защитника Мустафа Найем сообщил о тяжелом ранении головы и глаза.
- На следующий день воин пришел в себя. Он рассказал, что остался без глаза.
- Массе не скрывал, что очень болит место, где был глаз. Он постоянно находился под наблюдением врачей.
- 19 июня Найем опубликовал фото с больничной койки. Он поблагодарил медиков, которые боролись за его жизнь.
- В больнице защитник находился почти 3 месяца. Только 26 августа его выписали из больницы: "Сегодня в 18:34 меня выписали из больницы. Страшно быть дома самому, потому что не знаю, когда потребуется помощь. И потому, что ночью плохо видно".