Не може не радувати, – Єфросиніна жорстко поглузувала з заочного арешту та згадала Кіркорова

Суд у Москві заочно арештував Машу Єфросиніну. Ведуча не забарилась із жорсткою відповіддю, в якій згадала ще й путініста Кіркорова.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна спершу лаконічно відреагувала на заочний арешт від московського суду. Тепер же вона опублікувала допис, в якому висміяла російську владу.

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Маша Єфросиніна відреагувала на арешт

Ведуча спершу згадала постійний хейт від українців, начебто вона робить занадто мало. Але підмітила, що натомість в її роботі окупанти розгледіли кримінал.

"Вчора натрапила на комент: "Та що там Єфросиніна робить, окрім того, що пи*дить?" І якщо наша фейсбук-спільнота невпинно мене "сношає" (там, насправді взагалі не важливо, скільки і що ти робиш), то в мордорі так звані "органи" розгледіли в моїх вербальних актах загрозу їх "великій імперії" та злочин, який тягне на кримінальну справу та, увага, "заочний" арешт!".

Маша припустила, з якою метою росіянам потрібен новий арешт. Вона згадала про путініста Кіркорова, який нещодавно переробив свою зовнішність до невпізнаваності.

Молю, "заочно арестовали"! Це щоби що? Щоб здригнулась нова ж*па Кіркорова, щоб не кортіло місцевій шоблі навіть думати роти відкривати? Але мене, звісно, це не може не радувати!

– заявила Маша Єфросиніна.

Телеведуча підсумувала, що продовжить працювати у тому самому дусі. Вона й надалі говоритиме правду та не замовчуватиме геноцид українців.



Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Нагадаємо, Басманний районний суд Москви порушив кримінальну справу проти Маші Єфросиніної у справі про так звані "воєнні фейки". Росіяни взяли за докази публікації ведучої в інстаграмі. Суд прийняв рішення заочно арештувати телеведучу.

Раніше Машу Єфросиніну оголосили "терористкою" та подали в розшук, її ім'я фігурувало у базі МВС Росії. Та й на звання зірка відреагувала з гордістю та гумором.