"Ніби соплі розмазала": Маша Єфросиніна приїхала в Україну і нарвалася на критику – відео

Телеведуча Маша Єфросиніна приїхала в Україну на зйомки. Вона опублікувала трендове відео з перевтіленням, але замість компліментів нарвалася на критику. Підписники зазначають, що виглядає так, ніби соплі розмазала навколо губ.

Раніше грудень для всіх знаменитостей був періодом новорічних корпоративів та зйомок. Цього року все по-іншому. Концерти благодійні, а не розважальні. Однак зірки все одно готують для українців новий контент, щоб хоч трішки розвеселити у цей складний час.

Вас може зацікавити Через підтримку Росії: у Києві розмалювали бутік Dior – Катя Осадча знає, хто це зробив

Машу Єфросиніну розкритикували за відео

Ведуча вже кілька місяців з дітьми живе за кордоном. Нещодавно вона приїхала в Україну, де мала багато роботи. За два тижні в Єфросиніної було 9 зйомок.

Я ніби в моєму довоєнному житті. Поки не лунає тривога, поки не виходжу на темні вулиці, і поки не відкриваю новини. Попри це моя Україна – це ковток повітря,

– написала Маша під відео.

У ролику Єфросиніна показала ефектне перевтілення. Спочатку Маша постала перед камерою в повсякденному сірому светрі, без макіяжу та зачіски. Потім вона чхнула та з'явилася на екрані у блискучій сукні, з вечірнім макіяжем та елегантною укладкою.

Але таке відео сподобалося не всім прихильникам. Судячи з коментарів, багато підписників не зрозуміли жест ведучої в кадрі.

"Тільки мене дивує, навіщо соплі по губах розмазувати? Хоч і красиво".

"Виглядає так, ніби соплі навколо губ розмазала".

"Так сексуально розмазати соплі треба вміти".

"Гарно, але соплі не треба розмазувати".

"Чхнула і розтерла аж до підборіддя. Жах".

Та є й ті фоловери, які висловили Маші компліменти.

"Красуня і без макіяжу".

"Красуня наша".

"Машулю, ви навіть чхаєте дуже ефектно!"

"Всі б жінки так чхали зранку".

"Ого, клас! Щоб я завжди так чхала!"

Нагадаємо, нещодавно без макіяжу показалася Тіна Кароль. Артистка опублікувала фото зі студії звукозапису і показала повсякденний образ, в якому працювала там.