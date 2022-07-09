З України Маша Єфросиніна виїхала наприкінці березня. Зараз вона з 18-річною донькою Наною та 7-річним сином Сашком живе в Німеччині й повертатися до Києва поки не ризикує. Саме тому хапається за будь-яку можливість побачитися з чоловіком.

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Як пройшла зустріч Єфросиніної з чоловіком

"Було непросто. Ми дуже змінилися. Він зараз у складі добровольчого загону, він проходить навчання, він весь на військовому, на військовій тематиці, вони готуються. Він бачив дуже багато всього", – розповіла ведуча й додала, що Тимур думав лише про гуманітарний вантаж, а вона була завантажена своїм німецьким побутом, купою роботи, купою стресу.

Я приїхала до Тимура, а він мене не торкається. Здавалося б, ми маємо, як у кіно, одне на одного накинутися. Цього не було. Він холодний, стриманий. Я їхала по ласки та обійми, мені потрібна енергія кохання й тепла,

– зізналася Маша Єфросиніна.

Однак згодом чоловік розтанув.

"Прекрасний мій секс, який усе полагодив. Мало того, виявляється, через 20 років стосунків може бути секс дуже новий. Тому що ви дуже одне за одним скучили. Тому що з'ясувалося, що ми на 2,5 місяця не розлучалися ніколи. І в цьому теж є певна краса", – не стала приховувати телезірка.

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром / Фото з інстаграму ведучої

До речі, прощаючись на кордоні Тимур Хромаєв пов'язав зірковій дружині синьо-жовту стрічку, яку носив на рюкзаку з 2014 року, і сказав: "Розв'яжу, коли ми побачимось". Однак після зустрічі у Варшаві Єфросиніна досі носить її на руці.