Из Украины Маша Ефросинина уехала в конце марта. Сейчас она с 18-летней дочерью Наной и 7-летним сыном Сашей живет в Германии и возвращаться в Киев пока не рискует. Именно поэтому хватается за любую возможность увидеться с мужем.

Интересно Маша Ефросинина призналась, что не общается со свекровью 20 лет

Как прошла встреча Ефросининой с мужем

"Было непросто. Мы очень изменились. Он сейчас в составе добровольческого отряда, он проходит обучение, он весь на военном, на военной тематике, они готовятся. Он видел очень много всего", – рассказала ведущая и добавила, что Тимур думал только о гуманитарном грузе, а она была загружена своим немецким бытом, кучей работы, кучей стресса.

Я приехала к Тимуру, а он меня не касается. Казалось бы, мы должны, как в кино, друг на друга наброситься. Этого не было. Он холодный, сдержанный. Я ехала по ласки и объятия, мне нужна энергия любви и тепла,

– призналась Маша Ефросинина.

Однако потом мужчина растаял.

"Прекрасный мой секс, который все починил. Мало того, оказывается, через 20 лет отношений может быть секс очень новый. Потому что вы очень друг за другом соскучились. Потому что выяснилось, что мы на 2,5 месяца не расставались никогда. И в этом тоже есть определенная прелесть", – не стала скрывать телезвезда.

Маша Ефросинина с мужем Тимуром / Фото из инстаграма ведущей

Кстати, прощаясь на границе Тимур Хромаев повязал звездной жене сине-желтую ленту, которую носил на рюкзаке с 2014 года, и сказал: "Развяжу, когда мы увидимся". Однако после встречи в Варшаве Ефросинина по-прежнему носит ее на руке.