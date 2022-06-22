Вона вперше за довгий час прокоментувала стосунки з ріднею Тимура і сказала, чому не підтримує з ними зв'язок. Маша натякнула, що справа не у ній, а в матері чоловіка.

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Моя мама завжди говорила: "Взаємини невістки та свекрухи залежать від свекрухи". Я багато за свої 19 років це чула від різних людей. У моєму випадку сталося все скоєне навпаки. Це велика трагедія у нашій сім'ї, яка не дозволяє нам спілкуватися усі ці 20 років. Це проблема і мого чоловіка, і моїх дітей, і близьких людей... Ну не захотіла вона вибудовувати такі стосунки,

– поділилася Єфросиніна.

Маша якось розповідала, що Тимур Хромаєв народився у заможній родині. І коли його батьки розлучались, то не могли залагодити деякі фінансові питання. Тому "під роздачу" потрапив Тимур з Машею – свекруха вирішила продати квартиру на Печерську у Києві, фактично позбавивши сина та невістки можливості проживання у ній. Це сталось у 2016 році. За словами свекра Єфросиніної, Алла Хромаєва продала нерухомість "з метою припинення права третьої особи – Хромаєва Тимура – ​​користуватися разом із дружиною та малолітніми дітьми зазначеною квартирою". Що було далі зі справою і де подружжя знайшло нове житло – невідомо.

Що відомо про Тимура Хромаєва

Чоловік є відомим українським бізнесменом, фінансистом та чиновником. Його знають також як ексголову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який закінчив шестирічний термін повноважень у 2021 році. У 2003 році він став чоловіком Маші Єфросиніної. Подружжя має двох дітей – дочку Нану та сина Олександра.

Тимур є сином Заурбека Хромаєва – колишнього баскетбольного тренера, який у 90-ті роки "перекваліфікувався" на бізнесмена з неоднозначною репутацією, як про це пишуть в мережі. Вихованням Тимура нібито в основному займалися дідусь та бабуся, водночас як батько активно будував кар'єру у спорті, а потім у бізнесі, а мати Алла – жила для себе. Батько також всіляко допомагав синові, забезпечив йому елітну освіту за кордоном та допоміг з роботою.



Тимур Хромаєв / Фото з інстаграму чоловіка