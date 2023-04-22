Єфросиніна зізналася, як витримує розлуку з чоловіком-військовим: "У мене психологічна контузія"

Чоловік Єфросиніної Тимур Хромаєв зараз служить у ЗСУ. Телеведуча рідко говорить на цю тему, але тепер не витримала на емоційно відповіла, як переживає розлучу з ним та як ставиться до небезпечної служби коханого на фронті.

Нагадаємо, що ще в червні 2022 року Тимур вступив до ЗСУ як доброволець, він оформлений як куратор великих медичних гуманітарних вантажів. Нещодавно Єфросиніна показала фото коханого з фронту в день його народження.

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Телеведуча в Instagram розповіла, як поставилася до рішення чоловіка піти на фронт та як переживає через його небезпечні відрядження.

Маша зізналася, що намагається не говорити на цю тему, бо вона для неї дуже болюча. Проте тепер зірка не змогла стримати емоцій та описала свій стан.

Зі мною трапилася психологічна контузія – у мене всередині оселився ніби акваріум з вибухівкою. І якщо я його погойдаю, він вибухне, і, мені здається, буде фізично кінець. Бо виявилося, що я ніколи не знала по-справжньому, що таке страх,

– відповіла Єфросиніна.

Телеведуча зізналася, що рішення чоловіка піти на фронт було непохитним, вона могла лише прийняти це, що і зробила. "Знаю, що сотні тисяч жінок чекають від мене підтримки, бо відчувають те саме, але я не можу поки говорити про це", – додала вона.



Єфросиніна сказала, як ставиться до служби чоловіка в ЗСУ / Скриншот з її інстаграму

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна зізнавалась, що дуже ображалась й кричала на коханого, коли він заявив їй, що йде на війну. Але зараз зіркова ведуча пишається Тимуром.

Раніше вона показувала, як прощається з чоловіком перед його ротацією. Тимур постав перед камерою у формі та з рюкзаками, але усміхненій. Тоді як Маша додала, що їй страшно.