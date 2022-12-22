У "Дорослих дівчатах" Маша Єфросиніна відповіла на запитання підписників: "Ваші фантазії стосовно післявоєнного часу?" Вона тут же згадала батька Олександра, який помер 2000 року, та родичів з Криму, які ні разу не поцікавилися, як вона.

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Маша Єфросиніна поїде в Крим після перемоги

Я поїду у Крим на могилу свого тата. Я не була там з 2014 року. Я спершу поїду, привітаюся з ним, попрошу вибачення за наших родичів, які жодного разу досі мені не написали і не подзвонили. Побуду з ним і приїду до Києва святкувати, відбудовувати країну. Отакий план,

– поділилася Маша Єфросиніна.

Ведуча думає, що в ейфорії від перемоги "буде надолужувати всі роки, коли не дозволяла собі піти у всі тяжкі", що перемога її розв'яже. "Я буду гуляти і веселитися", – каже Єфросиніна, але додає, що далі всім буде несолодко.

А потім, я думаю, настануть важкі часи. Бо ми підійдемо впритул до цих зруйнованих родин, зруйнованих стосунків, зруйнованих кар'єр. До того, що в людей не буде грошей, і все буде віддаватися на відбудову країни,

– висловилася зірка.

Крім того, Маша Єфросиніна впевнена, що "почнуться срачі" – "де ти був?", "що ти робив?", "як ти робив?" Натомість Оля Полякова каже: "Я думаю, що буде добре. Не скоро, але буде".

До речі, у жовтні ведуча розповідала, що її двоюрідна сестра з Керчі раділа масованим обстрілам України: "Скільки криків радості, сифілісних танців, неймовірних криків. У тому числі і від моєї прекрасної двоюрідної сестрички в Криму, з якою ми стояли і на один горщик ходили".