Маша Ефросинина впервые за длительное время отправилась за границу. Она нетерпеливо ждала этого момента, поэтому отдых на побережье океана был очень желанным.

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Look Маши Ефросининой в Мексике

Для одного из последних вечеров отпуска телеведущая выбрала стильный наряд. Она позировала на камеру во время захода солнца. Маша изображена на атмосферных снимках в черном костюме с принтом в белый горошек, который состоит из широких брюк и топа с длинными рукавами и соблазнительным декольте.

Соединила одежду с босоножками на низкой подошве. Волосы Ефросинина собрала в хвост и декорировала прическу красивой повязкой. Среди аксессуаров ее look дополняла минималистичная подвеска и солнцезащитные очки. На отдыхе Маша не пользуется косметикой и демонстрирует натуральную красоту. Также она похвасталась золотистым загаром.



Маша Ефросинина в черно-белом костюме / Фото из инстаграма Маши Ефросининой



Маша Ефросинина в черно-белом костюме / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

Предыдущие образы ведущей в Мексике