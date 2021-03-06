Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилась новим фото з лаштунків "Ліги сміху", де вона є суддею. Зірка вразила образом повністю в чорному шкіряному вбранні.

Маша Єфросиніна оприлюднила на своїй сторінці нове фото з лаштунків зйомок чергового випуску розважального шоу "Ліга сміху". Вона підкорила бездоганним та сміливим аутфітом.

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Образ Маші Єфросиніної

Відома українська телеведуча детально підбирає одяг для чергових зйомок. Цього разу зірка обрала total black look, що ідеально підходить для світських виходів. Маша Єфросиніна позувала перед камерою у топі, обтислих шкіряних штанах, що підкреслили стрункі ніжки, та куртці на ґудзиках, яка допомогла підкреслити жіночну й тендітну фігуру.

Вбрання телеведуча поєднала із чорними замшевими босоніжками на високих підборах, витримавши стиль аутфіту. Вона доповнила образ аксесуарами: масивним золотим перснем та ланцюжком на шиї.

Темне волосся Маша Єфросиніна лаконічно вклала: розпустила та випрямила. На обличчі зірка зробила гарний макіяж, що чудово довершив look. Вона підкреслила очі яскравими тінями та чорними стрілками, а губи нафарбувала матовою нюдовою помадою.



Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Шанувальників зірки підкорив її новий образ. Свої враження вони написали в коментарях: