Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась новым фото из-за кулис "Лиги смеха", где она является судьей. Звезда поразила образом в полностью черном кожаном наряде.

Маша Ефросинина обнародовала на своей странице новое фото из-за кулис съемок очередного выпуска развлекательного шоу "Лига смеха". Она покорила безупречным и смелым аутфитом.

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Образ Маши Ефросининой

Известная украинская телеведущая подробно подбирает одежду для очередных съемок. На этот раз звезда выбрала total black look, который идеально подходит для светских выходов. Маша Ефросинина позировала перед камерой в топе, обтягивающих кожаных штанах, которые подчеркнули стройные ножки, и куртке на пуговицах, которая помогла подчеркнуть женственную и хрупкую фигуру.

Наряд телеведущая соединила с черными замшевыми босоножками на высоких каблуках, выдержав стиль аутфита. Она дополнила образ аксессуарами: массивным золотым перстнем и цепочкой на шее.

Темные волосы Маша Ефросинина лаконично уложила: распустила и выпрямила. На лице звезда сделала красивый макияж, который прекрасно завершил look. Она подчеркнула глаза яркими тенями и черными стрелками, а губы накрасила матовой нюдовой помадой.



Маша Ефросинина / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

Поклонников звезды покорил ее новый образ. Свои впечатления они написали в комментариях: