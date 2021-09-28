Маша Єфросиніна відповіла на звинувачення Пустовіта щодо хайпу на скандальному розлученні
Джерело:"КП в Украине"
Чоловік відомої блогерки Саші Бо Ігор Пустовіт заявив, що ведуча Маша Єфросиніна взяла інтерв'ю у Саші лише для власних рейтингів. Зірка відповіла, що не буде опускатися та коментувати його слова, але наголосила, що у неї досі є позиція, вона не брехала й не шкодує, що взяла інтерв'ю.
Українська телеведуча Маша Єфросиніна місяць тому взяла інтерв'ю у блогерки Саші Бо (Пустовіт), де та розповіла про нібито чоловіка-аб'юзера, розлучення з ним та булімію. Її екскоханий, Ігор Пустовіт, заперечив усі слова, розповів власну версію шлюбу й звинуватив Єфросиніну в тому, що для неї інтерв'ю Саші – лише хайп і рейтинги.
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Маша Єфросиніна про інтерв'ю Саші Бо
Знаменитість відповіла, що їй не потрібно це коментувати. Оскільки це перетвориться у "неприємну метушню". Вона наголосила, що є два інтерв'ю, дружини й чоловіка, дані двом різним журналістам. З цього люди самі повинні робити висновки.
Якщо я відкрию рот, все перетвориться або на виправдання, або на захист. Я ні секунди не шкодую про виконану роботу. Це дуже складна ситуація для всіх, тут немає людей, які вийшли з неї, легко труснувши головою. Всі перебувають у дуже сильній турбулентності,
– наголосила Маша.
"І коментувати що-небудь – це опускатися до рівня бруду і розборок. Тому скажу так: я ні про що не шкодую, не збрехала ні в єдиному слові, у мене є позиція, і я як і раніше вважаю, що Саша сильна і відважна, що змогла заговорити", – підкреслила Єфросиніна.
Телезірка додала, що з особистого досвіду знає, скільки жінок мовчить про насилля. Тому вона вдячна Саші як жінка і як журналістка.
Ця історія – не для ср*чу, це історія – щоб все зробили свої висновки. Всі коментарі в цій історії – це і є біль кожної людини,
– вважає ведуча.
Маша Єфросиніна також прокоментувала рішення пари винести всі сварки й скандали у шлюбі на публіку.
"Тут вже, вибачте, як є. Це було рішення кожного з них. Єдине, що можу додати – я кілька разів перепитувала Сашу, чи справді вона хоче це робити. Це було її рішення. Ніхто ні на кого не тиснув. Я в якийсь момент вже навіть попрощалася з цим інтерв'ю", – підсумувала зірка.
Маша Єфросиніна і Саша Бо / Фото з інстаграму Саші Бо
Скандал навколо Пустовітів
- Ще в червні блогерка з Івано-Франківська Саша Бо дала інтерв'ю Маші Єфросиніній. Воно не вийшло в мережі, оскільки ведуча нібито не почула там правди. Через 2 дні після запису Саша оголосила про розлучення з чоловіком, Ігорем Пустовітом.
- Ігор підігрівав різноманітні чутки про розлучення з Сашею в інстаграмі, тоді як вона вирішила не коментувати цю тему. Та вже через 2 місяці дівчина знову пішла на відверту розмову до Єфросиніної.
- Там Саша Бо розповіла про нібито психологічне насильство, постійні приниження. Інтерв'ю викликало резонанс, оскільки у своєму блозі дівчина показувала ідеальну картинку шлюбу.
- Ігор Пустовіт вирішив оприлюднити свою версію шлюбу й зробив це у бесіді зі Славою Дьоміним. Він заявив, що сам постійно терпів глузування від екскоханої, оскільки страждав на стокгольмський синдром.