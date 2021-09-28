Маша Єфросиніна відповіла на звинувачення Пустовіта щодо хайпу на скандальному розлученні

Чоловік відомої блогерки Саші Бо Ігор Пустовіт заявив, що ведуча Маша Єфросиніна взяла інтерв'ю у Саші лише для власних рейтингів. Зірка відповіла, що не буде опускатися та коментувати його слова, але наголосила, що у неї досі є позиція, вона не брехала й не шкодує, що взяла інтерв'ю.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна місяць тому взяла інтерв'ю у блогерки Саші Бо (Пустовіт), де та розповіла про нібито чоловіка-аб'юзера, розлучення з ним та булімію. Її екскоханий, Ігор Пустовіт, заперечив усі слова, розповів власну версію шлюбу й звинуватив Єфросиніну в тому, що для неї інтерв'ю Саші – лише хайп і рейтинги.

Читайте також Створювала ідеальну картинку, – блогерка Саша Бо вибачилась перед фанами після інтерв'ю

Маша Єфросиніна про інтерв'ю Саші Бо

Знаменитість відповіла, що їй не потрібно це коментувати. Оскільки це перетвориться у "неприємну метушню". Вона наголосила, що є два інтерв'ю, дружини й чоловіка, дані двом різним журналістам. З цього люди самі повинні робити висновки.

Якщо я відкрию рот, все перетвориться або на виправдання, або на захист. Я ні секунди не шкодую про виконану роботу. Це дуже складна ситуація для всіх, тут немає людей, які вийшли з неї, легко труснувши головою. Всі перебувають у дуже сильній турбулентності,

– наголосила Маша.

"І коментувати що-небудь – це опускатися до рівня бруду і розборок. Тому скажу так: я ні про що не шкодую, не збрехала ні в єдиному слові, у мене є позиція, і я як і раніше вважаю, що Саша сильна і відважна, що змогла заговорити", – підкреслила Єфросиніна.

Телезірка додала, що з особистого досвіду знає, скільки жінок мовчить про насилля. Тому вона вдячна Саші як жінка і як журналістка.

Ця історія – не для ср*чу, це історія – щоб все зробили свої висновки. Всі коментарі в цій історії – це і є біль кожної людини,

– вважає ведуча.

Маша Єфросиніна також прокоментувала рішення пари винести всі сварки й скандали у шлюбі на публіку.

"Тут вже, вибачте, як є. Це було рішення кожного з них. Єдине, що можу додати – я кілька разів перепитувала Сашу, чи справді вона хоче це робити. Це було її рішення. Ніхто ні на кого не тиснув. Я в якийсь момент вже навіть попрощалася з цим інтерв'ю", – підсумувала зірка.



Маша Єфросиніна і Саша Бо / Фото з інстаграму Саші Бо

Скандал навколо Пустовітів