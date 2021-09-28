Украинская телеведущая Маша Ефросинина месяц назад взяла интервью у блогерши Саши Бо (Пустовит), где та рассказала о якобы муже-абьюзере, разводе с ним и булимии. Ее экс-возлюбленный, Игорь Пустовит, отверг все слова, рассказал свою версию брака и обвинил Ефросинину в том, что для нее интервью Саши – только хайп и рейтинги.
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Маша Ефросинина об интервью Саши Бо
Знаменитость ответила, что ей не нужно это комментировать. Поскольку это превратится в "неприятную возню". Она подчеркнула, что есть два интервью, жены и мужа, данные двум разным журналистам. Исходя из этого люди сами должны делать выводы.
Если я открою рот, все превратится или в оправдание, или в защиту. Я ни секунды не жалею о проделанной работе. Это очень сложная ситуация для всех, здесь нет людей, которые вышли, легко тряхнув головой. Все находятся в очень сильной турбулентности,
– отметила Маша.
"И комментировать что-либо – это опускаться до уровня грязи и разборок. Поэтому скажу так: я ни о чем не жалею, не соврала ни в едином слове, у меня есть позиция, и я по-прежнему считаю, что Саша сильная и отважная, что смогла заговорить", – подчеркнула Ефросинина.
Телезвезда добавила, что по личному опыту знает, сколько женщин молчат о насилии. Поэтому она благодарна Саше как женщина и как журналистка.
Эта история – не для ср*ча, это история – чтобы все сделали свои выводы. Все комментарии в этой истории – это и есть боль каждого человека,
– считает ведущая.
Маша Ефросинина также прокомментировала решение пары вынести все ссоры и скандалы в браке на публику.
"Здесь уже, извините, как есть. Это было решение каждого из них. Единственное, что могу добавить – я несколько раз спрашивала Сашу, действительно ли она хочет это делать. Это было ее решение. Никто ни на кого не давил. Я в какой-то момент уже даже попрощалась с этим интервью", – подытожила звезда.
Маша Ефросинина и Саша Бо / Фото из инстаграма Саши Бо
Скандал вокруг Пустовитов
- Еще в июне блогерша из Ивано-Франковска Саша Бо дала интервью Маши Ефросининой. Оно не вышло в сети, поскольку ведущая якобы не услышала там правды. Через 2 дня после записи Саша объявила о разводе с мужем, Игорем Пустовитом.
- Игорь подогревал разнообразные слухи о разводе с Сашей в инстаграме, тогда как она решила не комментировать эту тему. Но уже через 2 месяца девушка снова пошла на откровенный разговор к Ефросининой.
- Там Саша Бо рассказала о якобы психологическом насилии, постоянных унижениях. Интервью вызвало резонанс, поскольку в своем блоге девушка показывала идеальную картинку брака.
- Игорь Пустовит решил обнародовать свою версию брака и сделал это в беседе со Славой Деминым. Он заявил, что сам постоянно терпел насмешки от экс-возлюбленной, поскольку страдал стокгольмским синдромом.