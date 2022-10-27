Українська телеведуча Маша Єфросиніна днями опублікувала нове відео у чорному образі, але отримала лиш безліч докорів за свій вигляд. Вона поділилась, що читати ці коментарі – неможливо.

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Маша Єфросиніна відповіла хейтерам

Ведуча згадала коментарі від журналістів, які отримувала після народження доньки. Тоді вона також різко схуднула.

Коли я схудла на 17 кілограмів, народивши Нану, я прочитала в газеті припущення журналістки, що "ніфіга Єфросиніна не народжувала, вона робила ліпосакцію, поки дитину їй виношувала сурогатна мати",

– поділилась Маша.

"З того часу пройшло вже 18 років.. Газет вже майже не існує.. А от бажання людей обслинити чиюсь втрату або набір ваги залишається незмінним".

Єфросиніна звернулась до усіх хейтерів і закликала їх не турбуватися про неї та її фігуру, а насамперед про себе. "Шановні, дякую всім за приємні слова під попереднім дописом, і щиро не дякую за всі діагнози, що ви мені поставили! Для цього в мене є лікарі! А ви підіть, подивіться на себе в дзеркало та загляньте у свій холодильник – це і є ви!! А ви – це і є єдине, про кого треба сильно піклуватися".

Щоразу виправдовуватися чи пояснювати я цього робити не буду. Якщо це відбувається – отже для цього є причини. Всі прихильники теорій про операції, блювання і глисти нехай ідуть в д**у. Чомусь люди вважають, що на стресі нормально набирати вагу, але ненормально її втрачати,

– підсумувала ведуча.

Чому Єфросиніна різко схуднула

Телеведуча розповідала про причину свого стрімкого схуднення раніше. Всьому виною став стрес через війну в Україні. У зірки просто не було апетиту.

"Я – людина, яка все своє життя мріяла бути тонкою і стрункою, дивилася в дзеркало і розуміла, що щось не те. Не було апетиту, не лізло. Навіть якщо я щось під крик чоловіка запихала, воно лізло назад", – ділилася телезірка.

Різке схуднення Маші помітив навіть її чоловік. "Якщо з життєвого – йому не подобається, що я схудла. Сказав: та що це таке, а де моя..?".