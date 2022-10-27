Украинская телеведущая Маша Ефросинина на днях опубликовала новое видео в черном образе, но получила множество упреков за свой вид. Она поделилась, что читать эти комментарии невозможно.

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Маша Ефросинина ответила хейтерам

Ведущая вспомнила комментарии от журналистов, получавших после рождения дочери. Тогда она тоже резко похудела.

Когда я похудела на 17 килограммов, родив Нану, я прочла в газете предположение журналистки, что "нифига Ефросинина не рожала, она делала липосакцию, пока ребенка ей вынашивала суррогатная мать",

– поделилась Маша.

"С тех пор прошло уже 18 лет. Газет уже почти не существует. А вот желание людей обслюнить чью-то потерю или набор веса остается неизменным".

Ефросинина обратилась ко всем хейтерам и призвала их не беспокоиться о ней и ее фигуре, а прежде всего о себе. "Уважаемые, спасибо всем за приятные слова под предыдущей корреспонденцией, и искренне не благодарю всех диагнозов, которые вы мне поставили! Для этого у меня есть врачи! А вы пойдите, посмотрите на себя в зеркало и загляните в свой холодильник – это и есть вы!! А вы – это и есть единственное, о ком надо сильно заботиться".

Каждый раз оправдываться или объяснять я этого делать не буду. Если это происходит – значит, для этого есть причины. Все сторонники теорий об операциях, рвотах и глистах пусть идут в д**у. Почему люди считают, что на стрессе нормально набирать вес, но ненормально ее терять,

– подытожила ведущая.

Почему Ефросинина резко похудела

Телеведущая рассказывала о причине своего стремительного похудения раньше. Всему виной стал стресс из-за войны в Украине. У звезды просто не было аппетита.

"Я – человек, который всю свою жизнь мечтал быть тонким и стройным, смотрел в зеркало и понимал, что что-то не то. Не было аппетита, не лезло. Даже если я что-то под крик мужчины запихивала, оно лезло назад", – делилась телезвезда.

Резкое исхудание Маши заметил даже ее муж. "Если из жизненного – ему не нравится, что я похудела. Сказал: да что это такое, а где моя..?".