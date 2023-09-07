З'ясувалось, що в той момент вона чи не вперше відчула страх самотності. Водночас криза у стосунках позитивно вплинула на Марію, як на особистість та й загалом на їхні взаємини з Тимуром.
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Як Маша Єфросиніна переживала кризу в стосунках з чоловіком
Після розриву телеведуча усвідомила, що відчуває себе жінкою лише тоді, коли поруч з нею є чоловік. Інакше вона не розуміє, чого насправді хоче, бо до цього все вирішував Тимур.
Коли ми розходились з Тимуром, відчула страх самотності. Я зрозуміла, що відчуваю себе жінкою, якщо є чоловік. Тобто мені важлива наявність у житті чоловіка. Немає чоловіка - немає мене. Без нього не знаю, що я люблю їсти, пити, читати, не готую, не годую, все вирішував він, бо Марійка творила. Я зрозуміла, що без чоловіка я одна відчуваю спустошеність, знецінювання себе,
– зізналася Єфросиніна.
Зірка додала: “Це був найгірший період нашої кризи”.
Єфросиніна зазначила, що у той період в неї було багато залицяльників, вона “могла просто стрибати з роману в роман”, але знаменитість прийняла рішення не допускати до себе нікого з залицяльників, поки не розбереться в собі та своїх вподобаннях.
Я просто зайнялася собою, вивченням себе… Я вивчала що хочу, що люблю, мандрувала, стала знайомитися з людьми, пізнавала себе, розвивалася, почала вивчати психологію,
– поділилася Маша.
“Коли потім до мене почав залицятись мій чоловік, він сказав, що я зовсім інша жінка. Ми почали зустрічатися, у нас почались таємні побачення, це був новий союз, нові стосунки, новий секс. Він дуже сильно змінився, а я навчилась говорити про свої образи”, – розповіла Єфросиніна.
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Історія кохання Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва
- Вперше Маша та Тимур познайомилися в Ялті. Тоді вона прогулювалась містом і побачила Тимура, який дивився на неї як на дівчину, а не ведучу з програми "Підйом". Після знайомства Хромаєв загубив телефон Маші, тому вона подзвонила першою та запросила на побачення.
- У 2003 році закохані одружилися. Новоспечене подружжя прагнуло стати батьками, однак лікарі діагностували Єфросиніній безпліддя. Попри все, через кілька днів зірка завагітніла донькою Наною.
- В історії кохання пари не обійшлося без труднощів. У 2013 році вони вирішили пожити окремо. Втім, через рік Маша та Тимур зрозуміли, що не можуть жити один без одного й помирилися. У 2014 році на світ з'явився їхній син Олександр.
- Зараз Хромаєв перебуває на фронті, тож Єфросиніна зізнавалась, що стосунки з ним проходять чергове випробовування.