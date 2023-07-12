Надіслав фото з передової: чоловік мило підтримав Машу Єфросиніну, яка бере участь у саміті НАТО

Телеведуча Маша Єфросиніна бере участь у саміті НАТО 11 та 12 червня у Вільнюсі. Її чоловік Тимур Хромаєв, який зараз служить в ЗСУ, зворушливо підтримав кохану та надіслав їй фото з передової.

Нагадаємо, що Єфросиніна на саміті бере інтерв'ю у високопоставлених гостей. Цю місію їй довірила компанія YouTube.

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Вона наголосила, що очікує позитивних новин для України. У соцмережах Марія показала фото з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, Латвії Кріш'янісом Каріньшем та Естонії Каєю Каллас.

Цікаво, що Єфросиніну не забув підтримати і чоловік Тимур, який зараз захищає Україну на фронті. В інстаграм-сторіс Маша показала фото коханого та його побратимів, які підтримали її у такий відповідальний день.

"Отримала потужну підтримку сьогодні", – лаконічно написала вона.



Чоловік Маші Єфросиніної підтримав кохану / Фото з її інстаграм-сторіс

Для першого дня саміту НАТО Єфросиніна обрала брючний костюм пастельного світло-жовтого відтінку та бежеві туфлі-човники. А вже 12 липня зірка постала у яскраво-червоному костюмі.

До слова, на промову президента Зеленського на саміті НАТО відреагували з оваціями та захопленням. Усі присутні підтримували його гучними вигуками. Лідер країни завершив виступ словами "Слава Україні! Слава Литві!", що теж спричинило фурор.