Місія Єфросиніної на саміті важлива. Зокрема, зірка є журналісткою на знаковому заході НАТО. Про це Маша розповіла шанувальникам в Інстаграмі.

До теми "Фіналізуємо комюніке": Столтенберг сказав, чого чекати Україні від саміту у Вільнюсі

За її словами, YouTube довірив Єфросиніній брати інтерв’ю та ставити запитання видатним гостям. Ведуча зізнається, що в неї хороші передчуття щодо саміту.

Я також, як і ви, в очікуванні позитивних новин для України. Тому побажайте нам усім удачі,

– написала Марія.

Єфросиніна показала залаштунки саміту НАТО

Маша Єфросиніна має на саміті окрему студію, де вона та інші інтерв’юери дізнаватимуться подробиці від лідерів думок.

За її словами, саміт НАТО почався з діалогу з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. У своїй промові він закликав підтримати Україну та наголосив, що перемога Путіна принесе загрозу всьому колективному заходу.



Маша Єфросиніна на саміті НАТО / Фото з її інстаграм-сторіс

Ведуча також показала себе на саміті. Маша зізналася, що всі присутні розуміють, що вона – українка. Для важливого заходу Єфросиніна обрала світлий персиковий костюм. Зірка зробила стриманий, ледь помітний макіяж.



Маша Єфросиніна на саміті НАТО / Фото з її інстаграм-сторіс

У соцмережі ведуча показала фото з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вона зазначила, що Канада дуже підтримує Україну з самого початку російського вторгнення. І на саміті Трюдо заявив, що підтримує прийняття нашої країни до НАТО.



Маша Єфросиніна з Джастіном Трюдо на саміті НАТО / Фото з її інстаграму

Зірка раніше розповіла, як добиралася до Вільнюса з України. Вона разом зі своїм сином півтора дня діставалася до Варшави потягом. Згодом – вже до Вільнюса.

Нагадаємо, що тільки нещодавно Єфросиніна привезла дітей в Україну – її 8-річний син і 19-річна донька проживають у Польщі. Зірка додала, що це їй обійшлося в 17 годин за кермом авто.